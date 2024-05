Nba, playoff: Tatum e Brown trascinano Boston, Doncic show

CLEVELAND (STATI UNITI) - Importante successo di Boston ai quarti di finale ( semifinale Conference ) dei playoff Nba . I Celtics vincono in casa di Cleveland 106-93 e volano sul 2-1 nella serie: decisivi i 33 punti di Tatum e i 28 di Brown , ai quali si aggiungono anche i 18 di Holiday e i 12 di White . Ai Cavs non bastano invece i 33 punti del solito ispirato Mitchell (infortunio al ginocchio sinistro, condizioni da valutare), i 17 di Mobley e i 15 a testa del duo Garland-LeVert . La serie resta in Ohio : gara 4 si disputerà nella notte del 14 maggio al ' Rocket Mortgage FieldHouse '.

Nba, Doncic show: Dallas avanti su Oklahoma

Nell'altro match della notte oltreoceano spicca il successo casalingo di Dallas che passa in vantaggio per 2-1 nella serie con Oklahoma. I Mavericks hanno dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sui Thunder (105-101): sale in cattedra un monumentale Luka Doncic (a fine gara ha rivelato di essersi slogato il ginocchio destro dopo uno scontro con Dort), autore di una doppia doppia da 22 punti (gli stessi di Irving) e 15 rimbalzi. Fondamentali anche i 27 punti di Washington (il migliore dei Mavericks) e i 12 di Lively. Ai Thunder, invece, non è bastata la doppia doppia di Shai Gilgeous-Alexander, top scorer sul parquet dell''American Airlines Center' con 31 con 10 rimbalzi. Gara 4 ancora in Texas: si gioca martedì 14.