Nba, Porzingis show: Boston travolge Dallas in gara 1 delle Finals

BOSTON (STATI UNITI) - Boston vince gara 1 delle Nba Finals . I Celtics incantano il 'TD Garden' con una prestazione da urlo: 107-89 il punteggio finale contro i Dallas Mavericks che non riescono a trovare le contromisure per arginare l'estro dei padroni di casa. Già nel primo quarto di gioco i Celtics fanno la differenza, con una difesa agguerrita e buone soluzioni offensive. Alla fine del primo tempo il risultato è eloquente: +21 Boston (63-42) nella bolgia del 'TD Garden' (presente anche l'allenatore del Manchester City , Pep Guardiola ).

Nba, Porzingis condanna la sua ex squadra

Nella ripresa Dallas parte forte e grazie ad un micidiale Luka Doncic (30 punti e 10 rimbalzi) accorcia fino al -8 ma nel momento di maggiore difficoltà, Boston accelera e vince la prima partita, fondamentale per l'economia della serie. Protagonista di serata è il lettone Kristaps Porzingis, ex Mavericks al rientro da un infortunio: per lui 20 punti a referto con 6 rimbalzi. Monumentali le prestazioni di Jaylen Brown (22 punti), Jayson Tatum (16 punti e 10 rimbalzi) e Derrick White (15 punti). Tra le fila dei Mavericks, oltre a Doncic, buone le prove di P.J. Washington (14 punti e 8 rimbalzi) e dell'altro grande ex di giornata, Kyrie Irving, a referto con 12 punti. Gara 2 è in programma nella notte tra domenica e lunedì notte sempre a Boston.