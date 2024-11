NEW YORK (Stati Uniti) - La crisi di Dallas sembra inarrestabile. Nell’unica sfida di Nba in programma nella notte italiana i Mavericks perdono la loro quarta partita consecutiva sul fil di sirena. A Salt Lake City, Collins regala il successo agli Utah Jazz piazzando il tiro che fissa il punteggio sul 115-113. Alla squadra texana non basta l’ennesima prova superba di Luka Doncic che mette a referto 37 punti.