Nba, Cleveland show: Denver ko nel big match. Vincono Oklahoma e Dallas

WASHINGTON (STATI UNITI) - Otto le gare disputate nella notte Nba e importante vittoria per Cleveland che si aggiudica il big match con Denver . Trascinati dai 28 punti di Mitchell , top-scorer dell'incontro, i Cavaliers battono i Nuggets per 126-114 sul parquet casalingo del 'Rocket Mortgage FieldHouse' e consolidano il primato nella Eastern Conference. Al quintetto del Colorado non basta un'altra tripla doppia di Jokic (27 punti, 20 rimbalzi e 11 assist). Nella Western Conference invece, la vetta appartiene sempre a Oklahoma City Thunder che travolge a domicilio i Toronto Raptors per 129-92 sfruttando la vena realizzativa di Gilgeous-Alexander e Williams , a referto rispettivamente con 30 e 20 punti. Bene anche i Dallas Mavericks , corsari a Washington contro i Wizards : 137-101 il punteggio finale con 46 punti complessivi firmati dalla coppia Irving-Doncic (quest'ultimo in tripla doppia).

Nba, New York a valanga. Ok Warriors e Bulls

Nelle altre gare della notte oltreoceano, spicca il netto 125-101 con il quale New York annienta Charlotte: Prestazione di alto livello per Towns, autore di 27 punti contro i 26 di Miller, il migliore degli ospiti. Successo in volata dei New Orleans Pelicans che la resistenza dei Phoenix Suns (126-124) con 29 punti di Ingram e 25 di McCollum (28 di Booker per la franchigia dell'Arizona). Vittoria importante anche per i Golden State Warriors che, senza Curry e Green, fanno festa davanti ai loro tifosi superando gli Houston Rockets con il punteggio di 99-93 con 33 punti di un immarcabile Kuminga e 23 di Wiggins. Colpo esterno dei Chicago Bulls che vincono 139-124 sul parquet dei San Antonio Spurs: sugli scudi le prestazioni di Vucevic (39 punti) e Dosunmu (tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). Affermazione interna, infine, per i Memphis Grizzlies, che si impongono per 115-110 sui Sacramento Kings nonostante i 26 punti di DeRozan e i 23 di Monk (18 di Bane tra i padroni di casa).