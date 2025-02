Clamoroso scambio in Nba: Doncic ai Lakers, Davis sbarca a Dallas!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Clamoroso quanto accaduto nella notte Nba. No, stavolta non si tratta di un risultato a sorpresa o di un record battuto: quello che è successo è a dir poco incredibile. Secondo Espn, con un'operazione di mercato inaspettata, i Los Angeles Lakers hanno preso Luka Doncic dai Dallas Mavericks cedendo in cambio Anthony Davis. Nella trade finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris che sbarcano in California mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 dei Lakers al Draft vanno ai Mavericks. Un accordo impensabile fino a qualche ora fa e nel quale rientra anche Utah: per far quadrare tutti i conti, i Jazz ricevono Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft. Il fuoriclasse sloveno sbarca così ai Lakers coronando il suo sogno: giocare insieme al suo idolo LeBron James.