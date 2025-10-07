Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LeBron James diretta annuncio, possibile addio o il motivo è un altro: scopri tutto LIVE

"The Second Decision", la decisione delle decisioni: ecco cosa annuncerà il cestista statunitense alle ore 18 italiane, tra rumors sul ritiro o un cambio franchigia
LeBron James diretta annuncio, possibile addio o il motivo è un altro: scopri tutto LIVE
4 min
Tags
Aggiorna

È il giorno dell'annuncio tanto atteso. Nel 2010 LeBron James andava in onda con “The Decision”, annunciando il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Oggi, martedì 7 ottobre, quindici anni dopo quell'evento il fuoriclasse Nba ha annunciato "The Second Decision"pubblicando un breve video sui social. LeBron parlerà alle ore 18 italiane, ma non è ancora chiaro cosa annuncerà. Tra le ipotesi c'è il ritiro (alla soglia dei 41 anni), un cambio franchigia in NBA o una mossa di marketing. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio per scoprire cosa annuncerà.

17:54

LeBron James, l'annuncio a sorpresa è un bluff

C'era chi credeva all'ipotesi del ritiro, arrivato ormai alla soglia dei 41 anni, oppure di un clamoroso cambio franchigia. Ma alla fine a risultare reale è stata l'opzione meno voluta dai tifosi: una trovata pubblicitariaLEGGI TUTTO

17:23

Rabbia e sollievo sui social dopo l'annuncio di LeBron

Tifosi divisi tra rabbia per aver aspettato il semplice annuncio di una pubblicità e sollievo che LeBron non abbia annunciato il ritiro. Altri però aspettano ancora.

17:18

LeBron James posta una pubblicità, ma i tifosi aspettano

LeBron James ha condiviso il resto del video pubblicato ieri, mostrando il resto dell'intervista. Si tratta però di una pubblicità per un cognac, lasciando confusi tifosi e appassionati che aspettano ancora l'orario ufficiale dell'annuncio (ore 18 italiane).

17:15

LeBron James, i dettagli post sui social

Un filmato di pochissimi secondi dove indossa la stessa camicia a scacchi rossa del 2010. Un'ambientazione in palestra con due sgabelli e un intervistatore e infine la scritta: "The Second Decision"Questo il post pubblicato ieri da LeBron James su tutti i suoi canali ufficiali, scrivendo "la decisione delle decisioni". E oggi arriverà l'annuncio che ha fatto discutere i tifosi per le ultime 24 ore.

17:05

LeBron, la prima e storica “The Decision”

Nel 2010 LeBron James cambiò la storia dell’NBA e della sua carriera, annunciando in diretta televisiva mondiale il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Quello show fu poi soprannominato "The Decision"e a quindici anni di distanza arriverà il "sequel": alle ore 18 ci sarà "The Second Decision".

17:00

LeBron, è il giorno della "Second Decision": cosa può annunciare

L'attesa sta per finire: tra circa un'ora andrà in onda "The Second Decision" e si scoprirà finalmente qual è l'annuncio di LeBron James, tra voci sul possibile ritiro o su una mossa di marketing.

