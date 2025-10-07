Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LeBron James e il bluff sull'annuncio a sorpresa: altro che ritiro, l'hype è per un cognac

Il possibile addio al Nba o un clamoroso cambio franchigia, ma alla fine la "Second Decision" della stella americana è solo una trovata pubblicitaria
2 min
Tagslebron

Ma quale ritiro: LeBron James inganna tutti con la sua "The Second Decision". Con un breve video sui social, la stella del Nba aveva programmato un grande annuncio per la giornata di oggi, martedì 7 ottobre. Il riferimento era alla prima e storica "The Decision", show del 2010 dove LeBron fece la storia annunciando il suo passaggio dai Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat.

LeBron James, la "Second Decision" è una mossa di marketing

Tantissime le teorie su quella che il cestista aveva definito come "la decisione delle decisionisui social. Tra le ipotesi più accreditate c'era quella del ritiro, arrivato ormai alla soglia dei 41 anni con l'inizio della sua 23ª stagione in Nba quest'anno, ma si parlava anche di un clamoroso cambio franchigia. E in attesa dell'annuncio, i biglietti della sua prossima partita hanno raggiunto prezzi folli. Un hype alle stelle per il suo annuncio, ma alla fine a risultare reale è stata l'opzione meno voluta dai tifosi: una trovata pubblicitaria

LeBron, rabbia e sollievo sui social

LeBron James, vestito con la stessa camicia a scacchi rossa del 2010, in palestra con due sgabelli e un intervistatore, inizia a parlare del suo futuro. Sembra stia per arrivare il grande annuncio, ma poi spunta la mossa di marketing. LeBron "sceglie" Hennesy, uno dei marchi di cognac più famosi al mondo, e annuncia così la sua collaborazione con il brand. I tifosi si dividono sui social, tra la rabbia per aver aspettato con ansia il semplice annuncio di una pubblicità o il sollievo che LeBron non abbia annunciato il suo ritiro.

