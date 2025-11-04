Nba, Fontecchio lancia Miami: Clippers ko. Sorridono anche Lakers e Bucks

WASHINGTON (STATI UNITI) - Grande spettacolo nella notte Nba con ben nove match disputati. Simone Fontecchio contribuisce al successo di Miami che, dopo due ko di fila, passa sul parquet dei Clippers imponendosi 120-119 . L' ex Virtus Bologna e Olimpia Milano mette a referto 11 punti e un rimbalzo in 17 minuti di impiego partendo dalla panchina da dove arrivano anche i 16 di Kel'el Ware (5 i rimbalzi). Il più prolifico tra gli Heat è Adebayo (doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi), bene anche Powell (21 punti) e Wiggins (20). Ai californiani di casa non bastano i 29 punti di Harden (7 rimbalzi e 8 assist) e i 27 di Leonard (4 rimbalzi e altrettanti assist), né tantomeno i 18 rimbalzi (conditi da 9 punti) di Ivica Zubac .

Ayton trascina i Lakers, Antetokounmpo show a Indianapolis

Sorride invece l'altra franchigia di Los Angeles: nonostante le pesanti assenze di Doncic e Reaves, i Lakers passano a Portland (123-115) trascinati dalla doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi dell'ex Ayton, dai 28 punti del giapponese Hachimura e dai 25 punti, dalla panchina, di Smith Jr. I Blazers rispondono con i 33 punti di Avdija, i 23 di Sharpe e i 18 di Grant, ma non riescono a evitare il ko. A Indianapolis è show di Giannis Antetokounmpo che trascina i Bucks al successo, mettendo a referto 33 punti e 13 rimbalzi. Sua l'ultima grande giocata (conclusa con il canestro sulla sirena) che zittisce il pubblico di casa con un'esultanza polemica. In doppia cifra anche Kuzma (15 dalla panchina), Aj Green (13), Trent Jr (11), Anthony (11 dalla panchina) e Rollins. I Pacers - un solo successo e 6 ko in avvio di stagione - non riescono a invertire la rotta nonostante i 32 punti di Siakam, la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Jackson, i 18 punti di Walker (8 i rimbalzi) e i 17 di Nesmith.