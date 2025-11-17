Nba, Durant e Sengun trascinano Houston: Orlando ko. Markkanen, show da 47 punti!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo da urlo in Nba con quattro match sugli otto disputati finiti ai supplementari. Kevin Durant trascina Houston al successo 117-113 su Orlando, grazie anche all'ottima prestazione di Alperen Sengun (a referto con 30 punti) che valgono la vittoria nell'overtime e il terzo posto consolidato a Est. I Magic, undicesimi, subiscono invece la settima sconfitta in 14 partite. Mattatore della nottata oltreoceano è senza dubbio Lauri Markkanen che guida i Jazz contro i Bulls a Salt Lake City: l'ala finlandese segna 47 punti che permettono a Utah di strappare il successo su Chicago (150-147) dopo due tiratissimi tempi supplementari. Ci pensa il suo compagno di squadra, Keyonte George (34 punti), a mettere il punto esclamativo sulla vittoria con una tripla a due secondi dalla fine. Sorride anche San Antonio: gli Spurs, privi di Victor Wembanyama (out per una distorsione al polpaccio sinistro), si affidano alla doppia doppia di De'Aaron Fox (28 punti e 11 assist), il suo massimo stagionale, e piegano i Sacramento Kings di DeMar DeRozan e Russell Westbrook alla sesta sconfitta consecutiva (123-110).