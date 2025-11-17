Nba, Durant e Sengun trascinano Houston: Orlando ko. Markkanen, show da 47 punti!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo da urlo in Nba con quattro match sugli otto disputati finiti ai supplementari. Kevin Durant trascina Houston al successo 117-113 su Orlando, grazie anche all'ottima prestazione di Alperen Sengun (a referto con 30 punti) che valgono la vittoria nell'overtime e il terzo posto consolidato a Est. I Magic, undicesimi, subiscono invece la settima sconfitta in 14 partite. Mattatore della nottata oltreoceano è senza dubbio Lauri Markkanen che guida i Jazz contro i Bulls a Salt Lake City: l'ala finlandese segna 47 punti che permettono a Utah di strappare il successo su Chicago (150-147) dopo due tiratissimi tempi supplementari. Ci pensa il suo compagno di squadra, Keyonte George (34 punti), a mettere il punto esclamativo sulla vittoria con una tripla a due secondi dalla fine. Sorride anche San Antonio: gli Spurs, privi di Victor Wembanyama (out per una distorsione al polpaccio sinistro), si affidano alla doppia doppia di De'Aaron Fox (28 punti e 11 assist), il suo massimo stagionale, e piegano i Sacramento Kings di DeMar DeRozan e Russell Westbrook alla sesta sconfitta consecutiva (123-110).
Nba, ok Golden State e Boston
Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo esterno di Golden State che espugna il parquet dei Pelicans, battuti 124-106 nonostante il debutto in panchina del nuovo coach James Borrego. Per i Warriors bene Moody (32 punti) mentre a New Orleans non bastano i 20 di Murphy, i 18 di Alvarado e i 17 di Fears. Fa festa Boston che grazie ai 33 punti di Jaylen Brown e i 30 di Payton Pritchard si impone sui Los Angeles Clippers 121-118. Vittoria in trasferta per i Brooklyn Nets, che a Washington dettano legge (106-129, Porter il top scorer con 34 punti). Dallas torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive, imponendosi su Portland 138-133 dopo l'overtime. Infine, successo in rimonta per Atlanta che recupera 22 punti e supera Phoenix 124-122.