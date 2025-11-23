Nba, Detroit inarrestabile: Bucks ko. Harden da record, Jokic-Westbrook show!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nella notte Nba (sette le gare disputate). Dodicesima vittoria consecutiva dei Detroit Pistons, corsari sul campo dei Milwaukee Bucks per 129-116. Protagonista del match Cade Cunningham che sfiora la tripla doppia andando a referto con 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi; dieci punti per il rientrante Jaden Ivey all'esordio stagionale. Per i Bucks, privi di Antetokounmpo, 24 punti di Ryan Rollins. Sorridono anche per i Los Angeles Clippers che si impongono per 131-116 sul parquet di Charlotte: James Harden fa la voce grossa. L'ex Houston e 76ers chiude il match a quota 55 punti e stabilisce il nuovo record di franchigia per i californiani. La sfida tra Nikola Jokic e Russell Westbrook se la aggiudica il 37enne playmaker di Sacramento che, a sorpresa, passa a Denver contro i Nuggets (128-123): l'ex di serata va a referto con una doppia doppia da 21 punti e 11 assist mentre ai padroni di casa non bastano i 44 punti, 13 rimbalzi e 7 assist del fuoriclasse serbo.