Nba, Detroit inarrestabile: Bucks ko. Harden da record, Jokic-Westbrook show!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nella notte Nba (sette le gare disputate). Dodicesima vittoria consecutiva dei Detroit Pistons, corsari sul campo dei Milwaukee Bucks per 129-116. Protagonista del match Cade Cunningham che sfiora la tripla doppia andando a referto con 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi; dieci punti per il rientrante Jaden Ivey all'esordio stagionale. Per i Bucks, privi di Antetokounmpo, 24 punti di Ryan Rollins. Sorridono anche per i Los Angeles Clippers che si impongono per 131-116 sul parquet di Charlotte: James Harden fa la voce grossa. L'ex Houston e 76ers chiude il match a quota 55 punti e stabilisce il nuovo record di franchigia per i californiani. La sfida tra Nikola Jokic e Russell Westbrook se la aggiudica il 37enne playmaker di Sacramento che, a sorpresa, passa a Denver contro i Nuggets (128-123): l'ex di serata va a referto con una doppia doppia da 21 punti e 11 assist mentre ai padroni di casa non bastano i 44 punti, 13 rimbalzi e 7 assist del fuoriclasse serbo.
Nba, ok Orlando e Atlanta. Chicago di misura
Nelle altre partite della notte oltreoceano, valide per la regular season, spicca l'importante affermazione di Orlando che regola davanti al proprio pubblico i New York Knicks (133-121): tra le fila dei Magic - sempre assente Paolo Banchero - ottime prestazioni di Franz Wagner (37 punti), Desmond Bane (27 punti) e Jalen Suggs (26). Ai Knicks non bastano invece i 33 punti di Brunson (per lui anche 11 assist) e i 24 di Towns. Ok anche gli Atlanta Hawks che passano in casa dei New Orleans Pelicans (115-98): Kristaps Porzingis sfodera una grande prestazione e firma 30 punti. Successo di misura per i Chicago Bulls contro Washington Wizards (121-120): 28 punti e 12 rimbalzi per Nikola Vucevic e tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per Josh Giddey. Vittoria esterna per i Memphis Grizzlies contro i Dallas Mavericks (102-96): decisivo, nel finale di partita, Santi Aldama che chiude a quota 20, mentre 17 punti in uscita dalla panchina per Cam Spencer.