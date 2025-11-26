Nba, Doncic show: 46 punti nel derby, Clippers ko. Vincono Washington e Orlando

WASHINGTON (STATI UNITI) - È Luka Doncic il protagonista indiscusso della notte Nba (tre i match disputati). Il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e trascina i Lakers nel derby contro i Clippers che vale ai gialloviola anche la qualificazione ai quarti di finale di Nba Cup. La squadra di coach JJ Redick vince il gruppo B dell’Ovest, con un record di 3-0. L'ex asso del Real Madrid incanta la Crypto.Com Arena e va a referto con numeri da capogiro: 43 punti, 13 assist, 9 rimbalzi e tripla doppia sfiorata. Ventiquattro dei punti di serata di Doncic sono arrivati nel solo primo quarto, l'unico in cui i Clippers sono riusciti a tenere testa ai Lakers (37-38), prima di capitolare per 135-118 sotto i colpi delle altre due stelle gialloviola, ovvero Austin Reaves (31 punti e 9 rimbalzi) e LeBron James (25 punti).