Nba, Doncic show: 46 punti nel derby, Clippers ko. Vincono Washington e Orlando
WASHINGTON (STATI UNITI) - È Luka Doncic il protagonista indiscusso della notte Nba (tre i match disputati). Il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e trascina i Lakers nel derby contro i Clippers che vale ai gialloviola anche la qualificazione ai quarti di finale di Nba Cup. La squadra di coach JJ Redick vince il gruppo B dell’Ovest, con un record di 3-0. L'ex asso del Real Madrid incanta la Crypto.Com Arena e va a referto con numeri da capogiro: 43 punti, 13 assist, 9 rimbalzi e tripla doppia sfiorata. Ventiquattro dei punti di serata di Doncic sono arrivati nel solo primo quarto, l'unico in cui i Clippers sono riusciti a tenere testa ai Lakers (37-38), prima di capitolare per 135-118 sotto i colpi delle altre due stelle gialloviola, ovvero Austin Reaves (31 punti e 9 rimbalzi) e LeBron James (25 punti).
Nba, sorpresa Washigton: Atlanta ko
Grande sorpresa a Washington dove la squadra di casa, fanalino di coda nella Eastern Conference, torna a vincere dopo ben 14 sconfitte di fila e lo fa in grande stile contro gli Atlanta Hawks sesti in classifica, battuti 132-113. A prendersi la scena è uno straripante CJ McCollum, che vive una delle migliori serate della sua carriera dal punto di vista realizzativo sfoderando una prestazione da 46 punti, frutto in gran parte di un eccellente 10/13 da tre punti. Tra le fila dei Wizards spiccano anche le doppie doppie di Alexandre Sarr (27 punti e 11 rimbalzi) e Khris Middleton (10 punti e 12 assist). Agli ospiti - ancora out Trae Young - non bastano i 22 punti e 8 rimbalzi dell'ex di serata, Kristaps Porzingis, i 20 di Onyeka Okongwu e i 17 del francese Zaccharie Risacher.
Colpaccio Orlando a Philadelphia
Il ko di Atlanta a Philadelphia fa sorridere Orlando che aggancia proprio gli Hawks al sesto posto in classifica a Est. Con una grande prova collettiva, i Magic travolgono per 144-103 i Philadelphia 76ers. Ben nove i giocatori in doppia cifra per la franchigia della Florida: il migliore è Anthony Black, che mette a segno 31 punti dalla panchina con 12/17 dal campo (8/11 da tre). Bene anche Franz Wagner (21 punti) e Desmond Bane (15). I Sixers, privi di VJ Edgecombe, oltre a Joel Embiid e Paul George, rimangono in partita solo nel primo quarto, prima di veder scappare gli avversari nel secondo, in cui i Magic hanno realizzato ben 51 punti. Ai Sixers non sono sufficienti le prove da 20 punti di Tyrese Maxey e da 15 di Jared McCain per evitare la sconfitta.
