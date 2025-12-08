Nba: LeBron James e Doncic trascinano i Lakers, non si ferma la corsa di Oklahoma

LeBron e Doncic trascinano i Lakers: 76ers ko

Uno score di 7 rimbalzi, 6 assist e 29 punti per LeBron (10 dei quali, quelli decisivi, segnati nei minuti finali) che ha poi festeggiato alla sua maniera, mimando una corona sulla testa per ricordare a tutti chi è il re. Rientrato dalla Slovenia dove era corso per assistere alla nascita della sua secondogenita Olivia, Luka Doncic ha contribuito alla causa dei Lakers con una tripla doppia (31 punti, 15 rimbalzi, 11 assist). "È importante ricordare di tanto in tanto di cosa si è capaci, soprattutto per lui dopo il suo inizio di stagione tormentato dagli infortuni, dove ha cercato soprattutto di recuperare il tempo perduto", ha detto coach JJ Redick elogiando LeBron James (che nei giorni scorsi aveva 'sacrificato' un proprio record personale per portare alla vittoria la squadra). I Lakers sono secondi nella classifica a Ovest.

Celtics, vittoria e sorpasso sui Raptors

Decima vittoria in 12 gare per i Boston Celtics che a Toronto hanno battuto i Raptors 121-113: ottima prova per Jaylen Brown (30 punti, 8 rimbalzi) e Derrick White (27). Questa vittoria consente a Boston di superare Toronto al terzo posto nella Eastern Conference. Gli Orlando Magic sono stati sconfitti al Madison Square Garden dai New York Knicks (106-100), guidati da Jalen Brunson (30 punti): il quintetto della Florida è in ansia per Franz Wagner, che ha lasciato la partita nel primo quarto per un infortunio alla gamba sinistra. Dopo aver lasciato brillare Jamal Murray a inizio partita (34 punti, di cui 23 nel primo quarto), Nikola Jokic è salito in cattedra e con 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist ha trascinato Denver nella gara vinta 115-106 contro Charlotte.

Oklahoma non si ferma: sono 15 le vittorie di fila

Inarrestabile la corsa di Oklahoma: i campioni in carica, nonostante l'assenza di Shai Gilgeous-Alexander, hanno battuto facilmente gli Utah Jazz 131-101. I Thunder sono alla 15ª vittoria di fila. Settimo ko consecutivo invece per i Chicago Bulls sconfitti 123-91 da Golden State, Memphis vince 119-96 su Portland.