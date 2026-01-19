Steve Nash ricorda l'allenamento con l'Inter: "Si è avverato un sogno". E sul calcio italiano...

Inviato a Londra - La stella di Steve Nash brilla ancora forte. Quando compare nella splendida Arena 02 di Londra vengono i brividi e i 20 mila fan impazziscono. Lui è sempre una leggenda, uno dei personaggi più eclettici dell’Nba, capace sempre di stupire. Ieri era a Londra in veste di commentatore per Amazon Prime Video US della sfida vinta dai Memphis Grizzlies contro Orlando Magic, seconda della regular season in Europa dopo quella a Berlino del 15 gennaio. Prima del match ha parlato anche di calcio. Lui è un grande tifoso del Tottenham e proprietario di una quota di minoranza del Mallorca. Nel 2013 si è anche allenato con l’Inter.

Si ricorda quel giorno, negli Stati Uniti, con la maglia nerazzurra in campo?

"È stata una giornata bellissima, un’emozione fantastica per me, poter stare lì con quei giocatori così importanti e poter parlare con alcuni di loro, è un sogno che è diventato realtà. Mi viene da sorridere se ricordo quei momenti e non lo dimenticherò mai".

Ora l'Inter potrebbe vincere il campionato, lei segue anche la Serie A?

"Seguo un po’ la Serie A, anche se sono un tifoso del Tottenham, è sempre stato nel sangue della mia famiglia, e poi c'è il Mallorca e Vancouver Whitecaps. Ma in Italia c’è grande tradizione e passione. Ho grande rispetto e ammirazione per la storia del campionato italiano e penso che in futuro tornerà a essere uno dei migliori al mondo".

Cosa prenderebbe dal calcio e porterebbe in Nba?



"Forse la passione dei tifosi, è qualcosa di fantastico. In America ci sono quattro sport principali, il basket, il football, il baseball, l'hockey, e forse è un po' disperso il tifo, invece qui in Europa nel calcio è incredibile".