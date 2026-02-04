Nba, Fontecchio non basta a Miami: Heat ko con Atlanta. Vincono Boston e Detroit, Oklahoma show

WASHINGTON (STATI UNITI) - Dieci le partite della regular-season di Nba disputate nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Sconfitta interna dei Miami Heat, battuti da Atlanta: Jalen Johnson (29 punti) e C.J. McCollum (26) trascinano gli Hawks, corsari con il punteggio di 127-115. Non basta, alla franchigia della Florida, la bella prova dell'azzurro Simone Fontecchio, a referto con 18 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti di impiego. Sorridono anche i Boston Celtics che ottengono un importante successo contro i Dallas Mavericks per 110-100, grazie ai 33 punti di Jaylen Brown, conditi da 11 rimbalzi. Ai Mavs non bastano i 36 punti messi a referto dal rookie Cooper Flagg. C'è invece l'inconfondibile firma di Cade Cunningham nell'affermazione casalinga dei Detroit Pistons sui Denver Nuggets: il 124-121 consente alla franchigia del Michigan di consolidare il primato a est. Per il 24enne una sontuosa doppia doppia da 29 punti e 10 assist, mentre a Denver non sono sufficienti i 32 punti messi a referto da Jamal Murray e i 24 (più 15 rimbalzi) del 'solito' Nikola Jokic.