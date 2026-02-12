Nba, Miami sbanca New Orleans: Fontecchio ne fa 15. Jokic da urlo, ok Detroit e Boston

WASHINGTON (STATI UNITI) - Grande spettacolo e giocate di altissima scuola nella notte Nba (ben 14 i match disputati). Miami passa a New Orleans 123-111 nell’ultima prima dell’All-Star break: trascinati dai 27 punti e 14 rimbalzi di Adebayo e dai 23 di Jaquez Jr. Bene anche Simone Fontecchio: l'azzurro, che parte in quintetto, gioca poco meno di 27 minuti e chiude il suo match con 15 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist, oltre a segnare la tripla nel momento topico del match. Serata da urlo per un monumentale Nikola Jokic: il serbo trascina i Denver Nuggets alla vittoria contro i Memphis Grizzlies con il punteggio di 122-116 e mette a referto la tripla doppia numero 184 della sua incredibile carriera con 26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Vittoria schiacciante quella dei New York Knicks a Philadelphia per 138-89, Alvarado a referto con 26 punti e 5 recuperi, Bridges ne aggiunge 22. Charlotte supera Atlanta con il punteggio di 110-107 al termine di una gara trascinata dai 31 punti e 9 rimbalzi di Brandon Miller e dalle sette triple di LaMelo Ball con 24 punti. Milwaukee passa a Orlando per 116-108 grazie a Cam Thomas (34 punti), decisivo nel secondo tempo, e alla tripla doppia di Kevin Porter Jr (18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). I Cavaliers dominano Washington 138-113, trascinati dai 30 punti dal solito Donovan Mitchell e dai 32, career high, di Sam Merrill. Detroit piega 113-95 i Raptors a Toronto: Cade Cunningham mette a segno 28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, mentre Paul Reed ne firma 22. I Pistons centrano la sesta vittoria nelle ultime sette. Non si sono fatte sentire le tante assenze sul risultato degli Indiana Pacers che superano i Brooklyn Nets 115-110: decisiva la tripla di Kam Jones, con Jarace Walker top scorer a quota 23. Boston chiude prima della pausa All-Star con un netto 124-105 contro Chicago. I Celtics vengono trascinati dai 26 punti di Payton Pritchard e dai 24 di Jaylen Brown; Nikola Vucevic firma 19 punti e 11 rimbalzi contro la sua ex squadra.