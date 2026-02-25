Nba, Orlando piega i Lakers al fotofinish. Oklahoma sbanca Toronto, ok Boston
WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e emozioni nella regular season dell'Nba (ben 11 le gare disputate nella notte italiana). A far notizia è il ko casalingo dei Los Angeles Lakers contro gli Orlando Magic per 110-109. Decisivo il canestro di Wendell Carter Jr a sette secondi dalla fine. Ai gialloviola di coach JJ Redick non bastano le doppie doppie di un super Luka Doncic (22 punti+15 assist) e di Deandre Ayton (21 punti+13 rimbalzi), per evitare la seconda sconfitta di fila. Sorridono invece gli Oklahoma City Thunder che passano a Toronto e battono i Raptors per 116-107. Privi di Gilgeous-Alexander, i campioni in carica espugnano la Scotiabank Arena trascinati da Cason Wallace, autore 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dopo la sconfitta maturata proprio con Okc, Cleveland riparte e piega 109-94 New York: 23 punti per Donovan Mitchell e 20 per James Harden. Vittoria a basso punteggio per Boston, che regola Phoenix 97-81: 22 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per Derrick White e doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi per Neemias Queta.
Nba, Golden State ko a New Orleans. Sixers corsari a Indianapolis
Negli altri match della notte oltreoceano spicca il successo di Philadelphia che sbanca Indianapolis travolgendo i Pacers: finisce 135-114 per i 76ers, trascinati dai 32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Tyrese Maxey. Bene anche Joel Embiid con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Senza Cooper Flagg e il lungodegente Kyrie Irving, Dallas batte Brooklyn a domicilio: 123-114 il punteggio con 22 punti in uscita dalla panchina per Marvin Bagley e 21 punti e 7 assist per Naji Marshall. Serata da dimenticare invece per Golden State, ko in trasferta a New Orleans. I Warriors cadono 113-109 contro i Pelicans, trascinati dai 26 punti con 6 rimbalzi di Zion Williamson. Agli ospiti non bastano i 28 punti di De'Anthony Melton e i 16 punti con 15 rimbalzi di Brandon Podziemski. Vincono anche Minnesota (124-121 contro Portland), Charlotte (Chicago demolita 131-99), Milwaukee (128-117 a Miami contro gli Heat) e Atlanta (Washington piegata 119-98).