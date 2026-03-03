Nba, Milwaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston. Sorridono Denver e Houston

WASHINGTON (STATI UNITI) - Quattro le gare disputate nella regular season dell' Nba . Nella notta italiana spicca il ritorno, dopo un'assenza di oltre un mese, di Giannis Antetokounmpo che va subito in doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) ma non riesce ad evitare la sconfitta dei suoi Milwaukee Bucks contro i Boston Celtics ( 108-81 ), trascinati dai 25 punti di Pritchard e dalla doppia doppia di Gonzales , autore di 18 punti e 16 rimbalzi.

Nba, Denver e Houston corsare. Bene anche i Clippers

Nelle altre partite disputate oltreoceano, prezioso successo in rimonta per i Clippers contro Golden State (114-101). Leonard fa la differenza con 23 punti e 8 rimbalzi. Sorride anche Houston: i Rockets regolano i Washington Wizards con il punteggio di 123-118 soprattutto grazie alla prova da 32 punti e 13 rimbalzi di Sengun e ai 30 punti di Durant. Vittoria sofferta anche per Denver che la spunta contro Utah 128-125. Protagonista assoluto Murray, top scorer del match con 45 punti e 8 assist. Inutili per i Jazz i 36 punti di George.