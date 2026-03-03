Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Nba, Milwaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston. Sorridono Denver e Houston

Il centro greco torna in campo dopo un mese: la sua doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) non evita il ko ai Bucks. Nuggets e Rockets piegano Washington e Utah, bene anche i Clippers
2 min
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Quattro le gare disputate nella regular season dell'Nba. Nella notta italiana spicca il ritorno, dopo un'assenza di oltre un mese, di Giannis Antetokounmpo che va subito in doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) ma non riesce ad evitare la sconfitta dei suoi Milwaukee Bucks contro i Boston Celtics (108-81), trascinati dai 25 punti di Pritchard e dalla doppia doppia di Gonzales, autore di 18 punti e 16 rimbalzi.

Nba, Denver e Houston corsare. Bene anche i Clippers

Nelle altre partite disputate oltreoceano, prezioso successo in rimonta per i Clippers contro Golden State (114-101). Leonard fa la differenza con 23 punti e 8 rimbalzi. Sorride anche Houston: i Rockets regolano i Washington Wizards con il punteggio di 123-118 soprattutto grazie alla prova da 32 punti e 13 rimbalzi di Sengun e ai 30 punti di Durant. Vittoria sofferta anche per Denver che la spunta contro Utah 128-125. Protagonista assoluto Murray, top scorer del match con 45 punti e 8 assist. Inutili per i Jazz i 36 punti di George.

