Nba, Oklahoma ritrova Gilgeous-Alexander e passa a New York. Clamoroso Boston: che tonto con Charlotte!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Vittoria pesante per gli Oklahoma City Thunder che, nella notte di regular season Nba tra mercoledì e giovedì (sei i match in programma), passano al Madison Square Garden contro i New York Knicks per 103-100, dopo aver iniziato l'ultimo quarto in svantaggio. Decisiva per i leader della Western Conference, nonché campioni in carica, la prestazione da 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren, a cui si aggiungono i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander, al rientro in campo dopo l'assenza di 24 ore prima per un problema addominale. Nel finale i padroni di casa sfiorano in più occasioni l'overtime, ma i tentativi di Anunoby e Brunson non vanno a buon fine. Arriva invece una pesantissima sconfitta per Boston. I Celtics crollano in casa contro gli Charlotte Hornets che si impongono con il punteggio di 118-89 e centrano la sesta vittoria consecutiva. Grande prova per gli ospiti, trascinati dai 20 punti di Kon Knueppel, mentre Brandon Miller e LaMelo Ball ne mettono a referto 18 ciascuno. A Boston, che rimane al secondo posto nella Eastern Conference alle spalle di Detroit, non bastano i 29 punti di un ottimo Derrick White.