Nba, Oklahoma ritrova Gilgeous-Alexander e passa a New York. Clamoroso Boston: che tonto con Charlotte!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Vittoria pesante per gli Oklahoma City Thunder che, nella notte di regular season Nba tra mercoledì e giovedì (sei i match in programma), passano al Madison Square Garden contro i New York Knicks per 103-100, dopo aver iniziato l'ultimo quarto in svantaggio. Decisiva per i leader della Western Conference, nonché campioni in carica, la prestazione da 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren, a cui si aggiungono i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander, al rientro in campo dopo l'assenza di 24 ore prima per un problema addominale. Nel finale i padroni di casa sfiorano in più occasioni l'overtime, ma i tentativi di Anunoby e Brunson non vanno a buon fine. Arriva invece una pesantissima sconfitta per Boston. I Celtics crollano in casa contro gli Charlotte Hornets che si impongono con il punteggio di 118-89 e centrano la sesta vittoria consecutiva. Grande prova per gli ospiti, trascinati dai 20 punti di Kon Knueppel, mentre Brandon Miller e LaMelo Ball ne mettono a referto 18 ciascuno. A Boston, che rimane al secondo posto nella Eastern Conference alle spalle di Detroit, non bastano i 29 punti di un ottimo Derrick White.
Nba, le altre partite
Negli altri match disputati nella notte oltreoceano spicca il quinto successo consecutivo per gli Atlanta Hawks che piegano i Milwaukee Bucks con un roboante 131-113: protagonista della serata è Nickeil Alexander-Walker, con 23 punti messi a segno. Da segnalare anche la doppia doppia da 35 punti e 11 assist di Jrue Holiday, mattatore del match tra i Portland Trail Blazers sui Memphis Grizzlies. Nel 122-114 pesa anche la prestazione da 30 punti di Jerami Grant. Grande equilibrio tra Philadelphia e Utah, ma alla fine festeggiano i Sixers che passano con il risultato di 106-102, grazie ai 25 punti di Tyrese Maxey. Non bastano ai Jazz i 30 punti messi a referto da Keyonte George. Infine, netto successo dei Los Angeles Clippers che stendono per 130-107 gli Indiana Pacers grazie ai 29 punti e gli 8 rimbalzi del solito Kawhi Leonard.