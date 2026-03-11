Nba, Adebayo leggendario: segna 83 punti contro Washington e supera Bryant!

Adebayo non ci crede: "Serata pazzesca!"

"Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco", sottolinea il centro dei Miami Heat nel post-partita. "Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre". "Bam bam bam", ha scritto invece sui social l'ex ala degli Heat LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers deteneva il record degli Heat in una singola partita di 61 punti, stabilito il 3 marzo 2014. Ora è al secondo posto nella classifica a squadre, con un ampio margine. Il precedente record Nba della stagione in corso era di 56 punti, realizzato da Nikola Jokic per i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves la notte di Natale. L'ultimo giocatore ad aver totalizzato 62 punti nei primi tre quarti è stato Kobe Bryant, che ne aveva segnati esattamente altrettanti prima del quarto per i Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks il 20 dicembre 2005.