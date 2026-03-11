Nba, Adebayo leggendario: segna 83 punti contro Washington e supera Bryant!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Bam Adebayo entra nella storia dell'Nba e del basket mondiale. Nella notte di regular season tra martedì e mercoledì, il centro dei Miami Heat mette a segno 83 punti contro i Washington Wizards, confezionando la seconda miglior prestazione di sempre a canestro. Davanti a lui c'è soltanto Wilt Chamberlain che il 2 marzo 1962 chiuse con 100 punti a referto la leggendaria sfida tra i suoi Philadelphia Warriors e i New York Knicks, mentre Bam supera di appena due punti gli 81 che Kobe Bryant mise a segno nella sfida del 2006 tra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors. Questi i numeri clamorosi di Adebayo: 41 minuti e 54 secondi in campo, 20/43 con 7/22 da tre punti e 36/43 ai tiri liberi. I punti sono stati così distribuiti: 31 nel primo quarto, 12 nel secondo, 20 nel terzo e 21 nell’ultimo per il nativo di Newark, classe 1997, quattordicesima chiamata al Draft 2017 e da allora sempre con la maglia dei Miami Heat. Nella leggendaria serata della franchigia della Florida, vittoriosa per 150-129, c'è anche la firma dell'azzurro Simone Fontecchio, a referto con 18 punti. Vittoria facile anche per i Detroit Pistons che stendono i Brooklyn Nets per 138-100 grazie ai 26 punti di Jalen Duren e ai 21 di Cade Cunningham, che arricchisce la serata con 15 assist per la doppia doppia personale.
Nba, le altre gare della notte
Nelle altre gare disputate oltreoceano spicca il successo di San Antonio contro Boston per 125-116: mattatore del match il solito Victor Wembanyama, autore di 39 punti. De'Aaron Fox contribuisce con 25 punti, Stephon Castle chiude con 18 punti mentre Devin Vassell ne aggiunge 14. Ai Celtics non bastano le ottime prove di Derrick White (34 punti), Jayson Tatum (24) e Ron Harper Jr. (22 dalla panchina). Serata positiva invece per Houston e Lakers: i Rockets regolano i Toronto Raptors in casa (113-99), grazie a Kevin Durant (29 punti) e Amen Thompson (23 punti); i gialloviola piegano la resistenza dei Minnesota Timberwolves, battuti a Los Angeles (120-106). Luka Doncic sale in cattedra con una clamorosa tripla doppia (31 punti, 11 rimbalzi, 11 assist). Bene anche Austin Reaves, autore di 31 punti. Vittorie anche per Philadelphia (139-129 contro Memphis), Atlanta (124-112 contro Dalls), Phoenix (129-114 contro Milwaukee), Chicago (130-124 contro Golden State), Charlotte (103-101 contro Portland) e Sacramento (114-109 contro Indiana).
Adebayo non ci crede: "Serata pazzesca!"
"Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco", sottolinea il centro dei Miami Heat nel post-partita. "Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre". "Bam bam bam", ha scritto invece sui social l'ex ala degli Heat LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers deteneva il record degli Heat in una singola partita di 61 punti, stabilito il 3 marzo 2014. Ora è al secondo posto nella classifica a squadre, con un ampio margine. Il precedente record Nba della stagione in corso era di 56 punti, realizzato da Nikola Jokic per i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves la notte di Natale. L'ultimo giocatore ad aver totalizzato 62 punti nei primi tre quarti è stato Kobe Bryant, che ne aveva segnati esattamente altrettanti prima del quarto per i Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks il 20 dicembre 2005.
