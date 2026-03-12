"Disgustoso e ripugnante", il record di 83 punti di Adebayo scatena una bufera sull'Nba

La dura invettiva del giornalista di Espn

Tra le voci fuori dal coro Tim MacMahon, che si è lasciato andare a una dura invettiva contro il giocatore e contro Miami: "Gli 83 punti di Adebayo? Non voglio mai più sentire parlare della Heat culture, della professionalità e di tutte quelle str****te - ha detto il giornalista di 'Espn' commentanto la partita vinta dalla squadra della Florida contro Washington -, perché quella a cui ho assistito è stata la più palese caccia alle statistiche che abbia mai visto. Un basket orribile, ripugnante, disgustoso. Ho apprezzato di più i 39 punti di Wemby contro i Celtics che i suoi 83 punti scandalosi".