"Disgustoso e ripugnante", il record di 83 punti di Adebayo scatena una bufera sull'Nba
MIAMI (USA) - Bufera nella Nba il giorno dopo l'incredibile record di 83 punti firmato da Bam Adebayo, centro di Miami, nella partita di regular-season contro Washinghton vinta dalla franchigia della Florida con il risultato di 150-129 (grazie anche ai 18 punti dell'azzurro Simone Fontecchio).
Nba, bufera dopo il record di Adebayo
Se in tanti hanno infatti celebrato l'impresa di Adebayo, autore della seconda miglior prestazione di sempre a canestro (dietro solo a Wilt Chamberlain che il 2 marzo 1962 chiuse con 100 punti a referto la leggendaria sfida tra i suoi Philadelphia Warriors e i New York Knicks, mentre dietro c'è Kobe Bryant che ne mise a segno 81 nella sfida del 2006 tra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors), c'è anche chi si è profondamente indignato per quanto accaduto in campo.
La dura invettiva del giornalista di Espn
Tra le voci fuori dal coro Tim MacMahon, che si è lasciato andare a una dura invettiva contro il giocatore e contro Miami: "Gli 83 punti di Adebayo? Non voglio mai più sentire parlare della Heat culture, della professionalità e di tutte quelle str****te - ha detto il giornalista di 'Espn' commentanto la partita vinta dalla squadra della Florida contro Washington -, perché quella a cui ho assistito è stata la più palese caccia alle statistiche che abbia mai visto. Un basket orribile, ripugnante, disgustoso. Ho apprezzato di più i 39 punti di Wemby contro i Celtics che i suoi 83 punti scandalosi".
