Nba, Gilgeous-Alexander nella storia: superato il record di Chamberlain! Doncic ne fa 51

Il canadese di Oklahoma centra il maggior numero di partite consecutive (127) con almeno 20 punti: sorpasso su Wilt, fermo a 126. Show del campione sloveno dei Lakers, bene gli Heat di Fontecchio
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Altro record nella notte Nba (9 i match di regular season disputati) dopo l'exploit di Bam Adebayo con gli Heat. Sessantatre anni dopo Wilt Chamberlain, una delle leggende del basket professionistico americano, Shai Gilgeous-Alexander ha battuto il record di Lega per il maggior numero di partite consecutive a referto con almeno 20 punti: il campione canadese raggiunge infatti quota 127. Shai ha segnato 35 punti per gli Oklahoma City Thunder nella vittoria per 104-102 contro i Boston Celtics, prolungando una serie iniziata il 1° novembre 2024 contro i Portland Blazers e arrivata appunto a 127 match di fila. Chamberlain si era 'fermato' a 126 tra l'ottobre del 1961 e il gennaio del 1963. "Tutti i record e i traguardi sono fantastici, ma non contano se non si vince, ed è l'unica cosa che avevo in mente", ha dichiarato in conferenza stampa Gilgeous-Alexander, protagonista con i Thunder nella conquista del titolo Nba la scorsa stagione. "Sono contento che abbiamo vinto e di aver stabilito il record".

Nba, trionfo Oklahoma al fotofinish. Doncic ne fa 51 e trascina i Lakers

I Thunder festeggiano non solo il record di Gilgeous-Alexander ma anche un prezioso successo all'ultimo respiro contro Boston: decisivi, per i leader della Western Conference, i due canestri dalla lunetta di Chet Holmgren (a referto con 14 punti totali) a un soffio dalla sirena. Bene anche Mitchell (15). Ai Celtics - al secondo ko di fila - non bastano i 34 punti messi a segno da Brown. C'è invece la firma, ben visibile, di Luka Doncic nel successo dei Los Angeles Lakers che superano 142-130 i Chicago Bulls. Tripla doppia sfiorata per lo sloveno, che confeziona una prestazione da urlo: 51 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Bene anche LeBron James - al rientro dopo tre partite saltate per infortunio - con 18 punti, mentre sono 30 quelli timbrati da Austin Reaves.

Nba, gli altri match: vincono gli Heat di Fontecchio, Bucks ko. Jokic inarrestabile

Nelle altre sfide disputate nella notte oltreoceano spicca la settima vittoria consecutiva dei Miami Heat che regolano i Milwaukee Bucks per 112-105. Sono 28 i punti messi a segno a Pelle Larsson. Ne fa invece 21 Bam Adebayo a pochi giorni dagli 81 che gli sono valsi la seconda miglior prestazione di sempre a canestro. Un quarto d'ora in campo e 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist siglati dall'azzurro Simone Fontecchio, mentre il migliore tra i Bucks è il solito Giannis Antetokounmpo: 31 i punti a referto per il centro greco. Secondo successo consecutivo, dopo la striscia negativa di quattro match senza sorrisi, per i Detroit Pistons che hanno la meglio per 131-109 sui Philadelphia 76ers. Sono 19 i punti messi a segno in poco meno di 25 minuti da Duncan Robinson, a cui si sommano i 17 di Javonte Green. Serata storta per i San Antonio Spurs che, privi di Victor Wembanyama, si arrendono ai Denver Nuggets con il punteggio di 136-131. Nella vittoria in rimonta c'è la firma di un Nikola Jokic da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, protagonista di giornata con la solita tripla doppia assieme a Jamal Murray, che di punti ne mette a segno 39. Vittorie anche per Phoenix (123-108 contro Indiana), Orlando (136-131 contro Washington), Atlanta (108-97 contro Brooklyn) e Dallas (120-112 contro Memphis).

