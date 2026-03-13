Nba, Gilgeous-Alexander nella storia: superato il record di Chamberlain! Doncic ne fa 51

WASHINGTON (STATI UNITI) - Altro record nella notte Nba (9 i match di regular season disputati) dopo l'exploit di Bam Adebayo con gli Heat. Sessantatre anni dopo Wilt Chamberlain, una delle leggende del basket professionistico americano, Shai Gilgeous-Alexander ha battuto il record di Lega per il maggior numero di partite consecutive a referto con almeno 20 punti: il campione canadese raggiunge infatti quota 127. Shai ha segnato 35 punti per gli Oklahoma City Thunder nella vittoria per 104-102 contro i Boston Celtics, prolungando una serie iniziata il 1° novembre 2024 contro i Portland Blazers e arrivata appunto a 127 match di fila. Chamberlain si era 'fermato' a 126 tra l'ottobre del 1961 e il gennaio del 1963. "Tutti i record e i traguardi sono fantastici, ma non contano se non si vince, ed è l'unica cosa che avevo in mente", ha dichiarato in conferenza stampa Gilgeous-Alexander, protagonista con i Thunder nella conquista del titolo Nba la scorsa stagione. "Sono contento che abbiamo vinto e di aver stabilito il record".