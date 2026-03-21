Nba, Detroit batte Golden State e vola ai playoff. Vincono anche Boston e Denver

WASHINGTON (STATI UNITI) - I Detroit Pistons sono la prima squadra della Eastern Conference a centrare la matematica qualificazione ai playoff Nba (sei i match di regular season disputati nella notte tra venerdì e sabato). I Pistons di John-Blair Bickerstaff superano i Golden State Warriors per 115-101, raggiungendo Oklahoma e San Antonio nel gruppetto delle franchigie che hanno già la certezza di partecipare alla prossima fase della stagione. Sono 23 i punti messi a segno da Jalen Duren, a cui si sommano i 22 di Daniss Jenkins, lanciato nel quintetto titolare al posto dell'infortunato Cade Cunningham. A est va forte anche Boston, che vuole staccare il prima possibile il pass per il post-season. I Celtics trovano la quarta vittoria di fila e consolidano la seconda piazza, battendo i Memphis Grizzlies per 117-112. Bene Jaylen Brown con 30 punti, assieme a un Luka Garza che confeziona la miglior prestazione stagionale a livello realizzativo, toccando quota 22. Può sorridere, nonostante la sconfitta, un Tyler Burton che trova 23 punti in uscita dalla panchina. Importante successo casalingo di Denver che regola per 121-115 i Toronto Raptors e aggancia Minnesota al quinto posto a Ovest. Mattatore della serata? Jamal Murray, top scorer della partita con 31 punti. Bene anche Hardaway (23 punti) mentre Jokic si 'ferma' a quota 22 (più 8 rimbalzi e 9 assist). Ai Raptors (ko dopo tre vittorie di fila) non basta la doppia doppia di Poeltl (23 punti e 11 rimbalzi).