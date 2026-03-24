Nba, Detroit show: Jenkins piega i Lakers. Wembanyama lancia San Antonio, Oklahoma da urlo
WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte della regular season Nba (ben 10 i match disputati). Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Lakers. I gialloviola scivolano 113-110 contro Detroit, trascinata dai 30 punti di Daniss Jenkins. I californiani recupero uno svantaggio di sedici punti, portandosi anche avanti nel finale di partita, ma il playmaker ventiquattrenne dei Pistons segna altri quattro punti negli ultimi trenta secondi, decisivi per il successo dei suoi. Il tentativo di tiro da tre di Luka Doncic (32 punti) per andare ai supplementari fallisce e la franchigia del Michigan fa festa. Agli ospiti invece, oltre all'ottima prova dell'asso sloveno ex Real Madrid, non bastano i 24 punti e la tripla doppia sfiorata da LeBron James (12 punti, 10 assist e 9 rimbalzi). Detroit consolida così il suo primato a Est, i gialloviola restano terzi a Ovest.
Wembanyama lancia San Antonio, Oklahoma inarrestabile
Serata da incorniciare anche per Victor Wembanyama, a referto con 26 punti nel successo esterno dei San Antonio Spurs sugli Heat (136-111). Dylan Harper e Keldon Johnson aggiungono 21 punti, contribuendo al sesto successo consecutivo dei texani. Stephon Castle, succeduto a Wemby come Rookie of the Year, segna 19 punti. Simone Fontecchio dopo i 21 punti contro Houston entra solo nel finale a gara compromessa e chiude a zero. A Philadelphia, Gilgeous-Alexander va a referto con 22 punti nell'agevole affermazione di Oklahoma sui Philadelphia 76ers (123-103). I Thunder allungano così a 12 match la loro striscia vincente. I Sixers, decimati dagli infortuni, non riescono a competere con i campioni in carica.
Nba, gli altri risultati della notte
Nelle altre partite disputate nella notte oltreoceano spicca il successo di Golden State a Dallas (137-131 dopo i supplementari) e dei Clippers (Milwaukee ko 129-96). Vincono anche Atlanta su Memphis (146-107), Portland su Brooklyn (134-99) e Toronto su Utah (143-127). Chicago supera Houston 132-124 mentre Indiana ritrova il successo dopo sedici ko di fila battendo Orlando 128-126.
WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte della regular season Nba (ben 10 i match disputati). Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Lakers. I gialloviola scivolano 113-110 contro Detroit, trascinata dai 30 punti di Daniss Jenkins. I californiani recupero uno svantaggio di sedici punti, portandosi anche avanti nel finale di partita, ma il playmaker ventiquattrenne dei Pistons segna altri quattro punti negli ultimi trenta secondi, decisivi per il successo dei suoi. Il tentativo di tiro da tre di Luka Doncic (32 punti) per andare ai supplementari fallisce e la franchigia del Michigan fa festa. Agli ospiti invece, oltre all'ottima prova dell'asso sloveno ex Real Madrid, non bastano i 24 punti e la tripla doppia sfiorata da LeBron James (12 punti, 10 assist e 9 rimbalzi). Detroit consolida così il suo primato a Est, i gialloviola restano terzi a Ovest.
Wembanyama lancia San Antonio, Oklahoma inarrestabile
Serata da incorniciare anche per Victor Wembanyama, a referto con 26 punti nel successo esterno dei San Antonio Spurs sugli Heat (136-111). Dylan Harper e Keldon Johnson aggiungono 21 punti, contribuendo al sesto successo consecutivo dei texani. Stephon Castle, succeduto a Wemby come Rookie of the Year, segna 19 punti. Simone Fontecchio dopo i 21 punti contro Houston entra solo nel finale a gara compromessa e chiude a zero. A Philadelphia, Gilgeous-Alexander va a referto con 22 punti nell'agevole affermazione di Oklahoma sui Philadelphia 76ers (123-103). I Thunder allungano così a 12 match la loro striscia vincente. I Sixers, decimati dagli infortuni, non riescono a competere con i campioni in carica.