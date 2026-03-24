Nba, Detroit show: Jenkins piega i Lakers. Wembanyama lancia San Antonio, Oklahoma da urlo

WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte della regular season Nba (ben 10 i match disputati). Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Lakers. I gialloviola scivolano 113-110 contro Detroit, trascinata dai 30 punti di Daniss Jenkins. I californiani recupero uno svantaggio di sedici punti, portandosi anche avanti nel finale di partita, ma il playmaker ventiquattrenne dei Pistons segna altri quattro punti negli ultimi trenta secondi, decisivi per il successo dei suoi. Il tentativo di tiro da tre di Luka Doncic (32 punti) per andare ai supplementari fallisce e la franchigia del Michigan fa festa. Agli ospiti invece, oltre all'ottima prova dell'asso sloveno ex Real Madrid, non bastano i 24 punti e la tripla doppia sfiorata da LeBron James (12 punti, 10 assist e 9 rimbalzi). Detroit consolida così il suo primato a Est, i gialloviola restano terzi a Ovest.