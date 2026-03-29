Wembanyama lancia San Antonio: Milwaukee ko. Doncic squalificato, colpo Detroit

Nba, vincono Detroit e Phoenix

Nella sfida playoff della Eastern Conference tra Philadelphia e Charlotte si sono imposti i Sixers per 118-114. Gli Hornets avevano un vantaggio di 15 punti nel terzo quarto ma dall'altra parte sono stati decisivi per la rimonta Joel Embiid (29 punti), Paul George e Tyrese Maxey (26 punti ciascuno). Philadelphia è settima nella Eastern Conference, appena dietro Atlanta e Toronto, che hanno già un posto garantito nei playoff. Solidi leader a Est, i Detroit Pistons hanno facilmente sconfitto i Minnesota Timberwolves 109-87, con ben sette giocatori in doppia cifra (Harris il migliore, a referto con 18 punti e doppia doppia - 10 punti e 13 rimbalzi - per Duren). Agevole successo per Phoenix con Utah (134-109) con Grayson Allen che chiude con 19 punti in uscita dalla panchina, mentre i Jazz, mai in partita possono consolarsi con i 26 punti a testa di Kyle Filipowski e Brice Sensabaugh. Vittoria di Atlanta contro i Kings per 123-113 (quindicesima partita nelle ultime 17 disputate) con Nickeil Alexander-Walker che guida i suoi con 27 punti e 8 assist. Per Jalen Johnson 44esima doppia doppia della sua stagione con 26 punti e 10 assist. Infine, falcidiate dagli infortuni e senza ambizioni di post-season, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls danno vita ad una battaglia punto a punto, risolta dai padroni di casa con due liberi di Cedric Coward per il 125-124 finale.