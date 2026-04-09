Nba, trionfo Spurs anche senza Wembanyama. Oklahoma non si ferma, Cleveland supera Atlanta

Anche senza Victor Wembanyama, out dopo il colpo al costato subìto contro i Philadelphia 76ers, gli Spurs non fermano la loro corsa conquistando la 61esima vittoria stagionale: battuto Portland 112-101. Wembanyama non è sceso in campo, ma deve giocare almeno una delle due partite rimanenti prima della fine della stagione regolare, domenica, per essere eleggibile per premi individuali, come il Difensore dell'Anno e, soprattutto, l'MVP. Ed è in corsa su rivali come Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Nikola Jokic. Contro i Blazers, gli Spurs hanno potuto contare sui 25 punti e 7 assist di De'Aaron Fox.