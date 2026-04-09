Nba, trionfo Spurs anche senza Wembanyama. Oklahoma non si ferma, Cleveland supera Atlanta
Anche senza Victor Wembanyama, out dopo il colpo al costato subìto contro i Philadelphia 76ers, gli Spurs non fermano la loro corsa conquistando la 61esima vittoria stagionale: battuto Portland 112-101. Wembanyama non è sceso in campo, ma deve giocare almeno una delle due partite rimanenti prima della fine della stagione regolare, domenica, per essere eleggibile per premi individuali, come il Difensore dell'Anno e, soprattutto, l'MVP. Ed è in corsa su rivali come Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Nikola Jokic. Contro i Blazers, gli Spurs hanno potuto contare sui 25 punti e 7 assist di De'Aaron Fox.
Gli altri risultati in Nba
Colpo di Cleveland che ha sconfitto Atlanta (122-116), ribaltando la partita grazie a un parziale di 44-20 nel terzo quarto. Donovan Mitchell ha guidato i Cavaliers con 31 punti Successo di Orlando che supera Minnesota 132-120 anche grazie ai 20 punti di Paolo Banchero. Detroit festeggia il ritorno in campo di Cade Cunningham (fermo dal 17 marzo, gioca 25 minuti e chiude con 13 punti) battendo Milwaukee 137-111; 10° successo di fila per Denver che con il solito Nikola Jokic supera Memphis 136-119. Phoenix batte Dallas 112-107. Continua la marcia di Oklahoma: i Thunder in casa dei Clippers si impongono 128-110 grazie a Chet Holmgren (30 punti) e al solito Shai Gilgeous-Alexander (20). I campioni in carica restano solidi al comando della Conference Ovest.