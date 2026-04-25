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Playoff Nba, Lebron James incontenibile: doppia doppia da urlo e i Lakers volano sul 3-0 con Houston

Il 'Prescelto' sale in cattedra (29 punti e 13 rimbalzi) e condanna i Rockets dopo un overtime: semifinali di Conference a un passo. Sorridono anche Boston e San Antonio
4 min
TagsNbaLeBron JamesLakers

HOUSTON (STATI UNITI) - Vincono ancora i Los Angeles Lakers che, nella notte italiana tra venerdì 24 e asabato 25 aprile, portano sul 3-0 la serie del primo turno dei playoff Nba contro gli Houston Rockets ipotecando la qualificazione alla semifinale di Western Conference. Il successo, stavolta, arriva all'overtime per 112-108 dopo aver rischiato, a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare, di incassare la prima sconfitta e riaprire la serie. Protagonista nel finale è LeBron James che, a 41 anni, sa ancora come essere decisivo. Il 'Prescelto' prima pareggia i conti con una tripla delle sue a 14 secondi dalla sirena di fine ultimo quarto, poi sbaglia incredibilmente il tiro libero che avrebbe chiuso la partita in favore della franchigia californiana nei tempi regolamentari. Alla fine però, per James, in campo 45 minuti (solo Kennard trascorre sul parquet qualche secondo in più), sono 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. L'ennesima prestazione da urlo di una carriera leggendaria. Nell'overtime risulta decisivo anche Marcus Smart, che fa registrare ben otto punti per un totale di 21 e 10 assist. A tenere Houston a galla fino all'ultimo - ai Rockets pesa l'assenza di Kevin Durant - c'è il solito Alperen Sengun, a referto con una doppia doppia da 33 punti, 16 rimbalzi (6 gli assist). Una prestazione che però non basta a evitare la terza sconfitta consecutiva: per proseguire il post-season servirà una vera e propria impresa.

Playoff Nba, Boston e San Antonio mettono la freccia

I Philadelphia 76ers, ancora privi della loro stella Joel Embiid, lottano punto su punto per tutto il corso del match, ma alla fine sono i Boston Celtics a prevalere e a portarsi avanti per 2-1 nella serie. Nell'affermazione per 108-100 c'è il marchio inconfondibile del duo Jayson Tatum-Jaylen Brown, ancora una volta protagonista in una vittoria dei Celtics. Il tabellino dice 25 punti a testa, con sette assist e cinque rimbalzi per Tatum e sette rimbalzi e quattro assist per Brown. Ma c'è un dato che mostra ancora meglio la loro importanza nel risultato finale: i due segnano infatti 19 dei 29 punti arrivati per Boston nell'ultimo quarto.

Sorridono anche i San Antonio Spurs: nonostante la pesante assenza di Victor Wembanyama, i texani volano sul 2-1 nella serie con i Toronto Raptors. Nella vittoria per 120-108, il grande protagonista è Stephon Castle con 33 punti messi a referto. Ai Blazers non bastano invece i 29 punti di Jrue Holiday e i 21 di Scoot Henderson.

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