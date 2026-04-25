Playoff Nba, Lebron James incontenibile: doppia doppia da urlo e i Lakers volano sul 3-0 con Houston

HOUSTON (STATI UNITI) - Vincono ancora i Los Angeles Lakers che, nella notte italiana tra venerdì 24 e asabato 25 aprile, portano sul 3-0 la serie del primo turno dei playoff Nba contro gli Houston Rockets ipotecando la qualificazione alla semifinale di Western Conference. Il successo, stavolta, arriva all'overtime per 112-108 dopo aver rischiato, a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare, di incassare la prima sconfitta e riaprire la serie. Protagonista nel finale è LeBron James che, a 41 anni, sa ancora come essere decisivo. Il 'Prescelto' prima pareggia i conti con una tripla delle sue a 14 secondi dalla sirena di fine ultimo quarto, poi sbaglia incredibilmente il tiro libero che avrebbe chiuso la partita in favore della franchigia californiana nei tempi regolamentari. Alla fine però, per James, in campo 45 minuti (solo Kennard trascorre sul parquet qualche secondo in più), sono 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. L'ennesima prestazione da urlo di una carriera leggendaria. Nell'overtime risulta decisivo anche Marcus Smart, che fa registrare ben otto punti per un totale di 21 e 10 assist. A tenere Houston a galla fino all'ultimo - ai Rockets pesa l'assenza di Kevin Durant - c'è il solito Alperen Sengun, a referto con una doppia doppia da 33 punti, 16 rimbalzi (6 gli assist). Una prestazione che però non basta a evitare la terza sconfitta consecutiva: per proseguire il post-season servirà una vera e propria impresa.