Wembanyama torna in campo e trascina gli Spurs nei playoff Nba, volano i Celtics

Wembanyama torna e trascina San Antonio

Tornato in campo dopo aver subito una commozione cerebrale martedì scorso, Victor Wembanyama ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 114-93 di San Antonio su Portland, portando gli Spurs 3-1 nella serie contro i Blazers. San Antonio avrà l'opportunità di conquistare un posto nelle semifinali della Western Conference già martedì (28 aprile) in Texas. Costretto a lasciare anticipatamente gara 2, il francese ha saltato gara 3 ed è rientrato per la quarta partita che ha chiuso con 27 punti e11 rimbalzi.

Toronto e Houston restano in corsa, vola Boston

Nelle altre sfide, i Toronto Raptors hanno sconfitto i Cleveland Cavaliers 93-89, pareggiando la serie sul 2-2. I Cavs di James Harden (20 punti) erano in vantaggio di 8 punti a metà del quarto quarto, ma hanno ceduto nel finale contro Brandon Ingram e Scottie Barnes, entrambi a segno con 23 punti. Vola poi Boston che supera 128-96 Philadelphia: seconda vittoria di fila per i Celtics ora in vantaggio 3-1 nella serie contro i 76ers. Determinanti Payton Pritchard (32 punti) e Jayson Tatum (30). Houston si riporta in gara, battendo i Lakers 115-96: il quintetto di LeBron James (10 punti, 9 assist) ora conduce 3-1 la serie e va a caccia del punto decisivo mercoledì (29 aprile) in casa.

Nba, primo turno playoff: risultati e prossime partite

EASTERN CONFERENCE - Atlanta Hawks-New York Knicks 29/4 (2-2); Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 93-89 (2-2); Orlando Magic-Detroit Pistons 28/4 (2-1); Philadelphia 76ers-Boston Celtics 96-128 (1-3).

WESTERN CONFERENCE - Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 28/4 (3-1); Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 28/4 (0-3); Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 93-114 (1-3); Houston Rockets-Los Angeles Lakers 115-96 (1-3).