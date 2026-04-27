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lunedì 27 aprile 2026
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Wembanyama torna in campo e trascina gli Spurs nei playoff Nba, volano i Celtics

Reduce da una commozione cerebrale, il francese dà spettacolo contro Portland. Boston va sul 3-1 contro Philadelphia, restano in corsa Toronto e Houston
3 min
TagsNbaWembanyamaSan Antonio Spurs

ROMA - Spettacolo ed emozioni nelle gare del primo turno dei playoff Nba andare in scena nella notte italiana, con le varie serie che entrano nel vivo nella Eastern come nella Western Conference.

Wembanyama torna e trascina San Antonio

Tornato in campo dopo aver subito una commozione cerebrale martedì scorso, Victor Wembanyama ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 114-93 di San Antonio su Portland, portando gli Spurs 3-1 nella serie contro i Blazers. San Antonio avrà l'opportunità di conquistare un posto nelle semifinali della Western Conference già martedì (28 aprile) in Texas. Costretto a lasciare anticipatamente gara 2, il francese ha saltato gara 3 ed è rientrato per la quarta partita che ha chiuso con 27 punti e11 rimbalzi.

 

 

Toronto e Houston restano in corsa, vola Boston

Nelle altre sfide, i Toronto Raptors hanno sconfitto i Cleveland Cavaliers 93-89, pareggiando la serie sul 2-2. I Cavs di James Harden (20 punti) erano in vantaggio di 8 punti a metà del quarto quarto, ma hanno ceduto nel finale contro Brandon Ingram e Scottie Barnes, entrambi a segno con 23 punti. Vola poi Boston che supera 128-96 Philadelphia: seconda vittoria di fila per i Celtics ora in vantaggio 3-1 nella serie contro i 76ers. Determinanti Payton Pritchard (32 punti) e Jayson Tatum (30). Houston si riporta in gara, battendo i Lakers 115-96: il quintetto di LeBron James (10 punti, 9 assist) ora conduce 3-1 la serie e va a caccia del punto decisivo mercoledì (29 aprile) in casa.

 

 

Nba, primo turno playoff: risultati e prossime partite

EASTERN CONFERENCE - Atlanta Hawks-New York Knicks 29/4 (2-2); Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 93-89 (2-2); Orlando Magic-Detroit Pistons 28/4 (2-1); Philadelphia 76ers-Boston Celtics 96-128 (1-3).
WESTERN CONFERENCE - Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 28/4 (3-1); Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 28/4 (0-3); Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 93-114 (1-3); Houston Rockets-Los Angeles Lakers 115-96 (1-3).

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