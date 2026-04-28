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Playoff Nba: Oklahoma elimina i Suns, Denver è viva, Orlando sul 3-1© APS

Playoff Nba: Oklahoma elimina i Suns, Denver è viva, Orlando sul 3-1

I Thunder chiudono la sfida con Phoenix, Nuggets sul 2-3 con Minnesota, Magic vicini alla qualificazione contro i Pistons
2 min
TagsNbathunderPlayoff

Oklahoma City chiude in bellezza la sua serie del primo turno dei playoff Nba contro Phoenix: nella notte italiana i Thunder passano per 131-122 sul parquet dei Suns e rifilano un netto 4-0 a Devin Booker (24 punti e 6 assist) e compagni. Solita prova solida di Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 31 punti e 8 assist. Chet Holmgren aggiunge una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, mentre Isaiah Hartenstein contribuisce con 18 punti e 12 rimbalzi. In semifinale Okc aspetta la vincente della serie tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Denver si salva 

Denver salva il primo match point contro Minnesota: gara 5 è dei Nuggets, che la spuntano 125-113 trascinati da un Nikola Jokic da 27 punti, 12 rimbalzi, 16 assist e il 60% dal campo. Bene anche Jamal Murray (24 punti e 7 assist) e Spencer Jones con 20 punti.Timberwolves orfani di Anthony Edwards (iperestensione al ginocchio) e Donte DiVincenzo (rottura tendine d'Achille). Non bastano i 27 punti con 9 rimbalzi di Julius Randle per evitare il ko in Colorado. Sarà  decisiva gara 6, in programma il 1° maggio alle ore 1:00 italiane a Minneapolis.

Detroit ancora ko

Detroit cade per la seconda volta consecutiva ad Orlando e va sotto 3-1 nella serie. I Magic hanno la meglio per 94-88 e avranno due match point, uno in trasferta in gara 5 (2 maggio, ore 1.00) e uno in casa (4 maggio, ore 1.00). Non sbagliano Desmond Bane e Paolo Banchero, che mettono insieme 40 punti (22+18), a cui Franz Wagner aggiunge 19 punti impreziositi da 5 rimbalzi. Sponda Pistons, Cade Cunningham lascia il segno con un bottino personale di 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist: una super serata che però non serve ai primi classificati in regular-season a Est per evitare la seconda sconfitta sul parquet dell'Amway Center.

I risultati della notte Nba

Di seguito i risultati delle gare playoff Nba:
Orlando Magic-Detroit Pistons, gara 4: 94-89 (Serie 3-1)
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder, gara 4: 122-131 (Serie 0-4)
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, gara 5: 125-113 (Serie 2-3).

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