Playoff Nba, San Antonio elimina Portland. Philadelphia supera Boston, New York mette la freccia

WASHINGTON (STATI UNITI) - San Antonio festeggia la qualificazione alle semifinali di Western Conference ai playoff Nba : un risultato che mancava dal 2017. La serie contro i Portland Trail Blazers si chiude sul 4-1 con il punteggio in gara-5 di 114-95 . Padroni di casa in controllo totale del match che si chiude con un +28 che non ammette repliche. Protagonista il solito Victor Wembanyama , autore di 17 punti, 14 rimbalzi e sei stoppate. Positiva anche la prestazione di De'Aaron Fox con 21 punti, mentre Julian Champagnie ne aggiunge 19, due in più di Dylan Harper . Gli Spurs affronteranno la vincente della serie tra i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves con questi ultimi avanti per 3-2 .

Playoff Nba, Philadelphia riapre i giochi: Embiid piega Boston

A una vittoria dalla qualificazione anche i Boston Celtics che però subiscono la sconfitta in Gara-5 contro i Philadelphia 76ers, capaci di espugnare per 113-97 al 'TD Garden' e di riaprire a sorpresa la serie. A meno di tre settimane da un'appendicectomia d'urgenza che lo ha messo fuori gioco per la fine della stagione regolare e l'inizio dei playoff, il centro dei Sixers Joel Embiid realizza 33 punti e 8 rimbalzi, con 12/23 dal campo. "E' stato dominante. Soprattutto nel secondo tempo", le parole di Tyrese Maxey, autore di una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi. Ai Celtics non sono bastati i 24 punti e 16 rimbalzi di un ispirato Jayson Tatum per evitare la sconfitta. Ora a Boston cercherà di chiudere la serie a Philadelphia in Gara-6 giovedì sera, mentre Gara-7, se necessario, si giocherebbe di nuovo a Boston sabato.

New York mette la freccia: Knicks avanti 3-2 su Atlanta

Sul 3-2 è anche la serie tra New York e Atlanta: in Gara-5 i Knicks passeggiano e si impongono con un roboante 126-97. A prendersi la scena è Jalen Brunson, autore di 39 punti. Bene anche OG Anunoby (17 punti e 10 rimbalzi) e Karl-Anthony Towns (16 punti, 14 rimbalzi e sei assist).

New York è a un passo dalla qualificazione: la squadra di coach Mike Brown ha bisogno di un'altra vittoria per raggiungere il secondo turno per la quarta stagione consecutiva, prolungando così la sua striscia più lunga dal 2000, quando centrò la nona qualificazione di fila.