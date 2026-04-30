Furia LeBron dopo la nuova sconfitta dei Lakers nei playoff Nba: "Sono troppo vecchio per questa mer...."
LOS ANGELES (Stati Uniti) - Nervosismo e un po' di paura nei Los Angeles Lakers, che sono passati dal 3-0 al 3-2 contro gli Houston Rockets nelle semifinali dei playoff di conference Nba. Dopo la seconda sconfitta di fila dei gialloviola, 99-93 in casa, Jabari Smith Jr., che ha trascinato gli ospiti con 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ha stuzzicato i Lakers: "Ho la sensazione che siamo la squadra migliore", le parole del giocatore dei Rockets dopo il match della notte scorsa italiana.
La risposta di LeBron
Piccata la risposta di LeBron James, il migliore dei suoi con 25 punti, 3 rimbalzi e 7 assist a 41 anni suonati, interpellato sulle parole di Smith Jr.: "Non me ne frega niente di questa roba - ha detto il mito dei Lakers ai giornalisti - il gioco si svolge all'interno del campo, non me ne frega niente di quello che pensa e chi lo pensa. Fate queste domande ai ragazzi più giovani, io sono troppo vecchio per questa merda". Sale la pressione in vista di gara 6 che si giocherà a Houston, poiché nessuna franchigia Nba è mai riuscita a ribaltare una serie iniziata con un vantaggio di 3-0.