LOS ANGELES (Stati Uniti) - Nervosismo e un po' di paura nei Los Angeles Lakers, che sono passati dal 3-0 al 3-2 contro gli Houston Rockets nelle semifinali dei playoff di conference Nba. Dopo la seconda sconfitta di fila dei gialloviola, 99-93 in casa, Jabari Smith Jr., che ha trascinato gli ospiti con 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ha stuzzicato i Lakers: "Ho la sensazione che siamo la squadra migliore", le parole del giocatore dei Rockets dopo il match della notte scorsa italiana.