Playoff Nba, avanzano Lakers e New York: James show! Detroit e Toronto a gara-7
WASHINGTON (STATI UNITI) - I Los Angeles Lakers volano in semifinale di Western Conference. Scampato il pericolo di gara-7, i gialloviola passano al Toyota Center di Houston 98-78 e chiudono 4-2 la serie con i Rockets. Protagonista indiscusso del match è LeBron James, trascinatore dei gialloviola con 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Buone prove anche per Rui Hachimura (21 punti) e Austin Reaves (15 punti). Out Kevin Durant, ai texani non basta la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi del solito Alperen Sengun per evitare l'eliminazione al primo turno del playoff. Prosegue così il post season dei Lakers che se la vedranno in semifinale con gli Oklahoma City Thunder campioni in carica, reduci dal roboante sweep (4-0) contro i Phoenix Suns.
Festa New York, Atlanta ko: rissa in campo, espulsi Daniels e Robinson
A Est solo New York riesce a chiudere i conti mentre sono i bilico le altre tre serie. I Knicks dominano ad Atlanta (140-89), con la partita già finita al termine del secondo quarto (+47, record): 29 punti di Anunoby in 27 minuti, seconda tripla doppia nella serie per Towns (12+11+10). Animi accesi in campo, con Dyson Daniels e Mitchell Robinson che vengono alle mani scatenando una rissa prima di essere espulsi entrambi.
RJ Barrett regala a Toronto gara-7 contro Cleveland
Succede di tutto a Toronto, con i Raptors che riescono a forzare gara-7 contro Cleveland. Dopo un overtime vietato ai deboli di cuore, è la tripla allo scadere di RJ Barrett a regalare vittoria (112-110) e gara-6 ai canadesi, che difendono il fattore campo e si giocheranno tutto in Ohio. Ai Cavs non basta la doppia doppia da 26 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley e i 24 punti per Donovan Mitchell.
Detroit espugna Orlando: Cunningham decisivo
Si va a gara-7 anche tra Orlando e Detroit. Reazione clamorosa dei Pistons che si trovavano spalle al muro sul 3-1 per i Magic e si guadagnano la possibilità di giocarsi l'accesso alla semifinale sul parquet di casa. Successo agevole per Detroit, capace di regolare 93-79 Orlando grazie a una prestazione sontuosa di Cade Cunningham, a referto con una doppia doppia di altissimo livello 32 punti e 10 rimbalzi. Lo segue Tobias Harris con 22 punti e 10 rimbalzi. Serata storta al tiro per i Magic. L'italo-americano Paolo Banchero chiude con 17 punti ma solamente con il 20% dal campo e un brutto 0/9 dall'arco. Per Desmond Bane invece 39% al tiro e 17 punti in 38 minuti sul parquet.