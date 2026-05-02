Playoff Nba, avanzano Lakers e New York: James show! Detroit e Toronto a gara-7

WASHINGTON (STATI UNITI) - I Los Angeles Lakers volano in semifinale di Western Conference . Scampato il pericolo di gara-7 , i gialloviola passano al Toyota Center di Houston 98-78 e chiudono 4-2 la serie con i Rockets. Protagonista indiscusso del match è LeBron James , trascinatore dei gialloviola con 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Buone prove anche per Rui Hachimura (21 punti) e Austin Reaves (15 punti). Out Kevin Durant , ai texani non basta la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi del solito Alperen Sengun per evitare l' eliminazione al primo turno del playoff . Prosegue così il post season dei Lakers che se la vedranno in semifinale con gli Oklahoma City Thunder campioni in carica, reduci dal roboante sweep (4-0) contro i Phoenix Suns .

Festa New York, Atlanta ko: rissa in campo, espulsi Daniels e Robinson

A Est solo New York riesce a chiudere i conti mentre sono i bilico le altre tre serie. I Knicks dominano ad Atlanta (140-89), con la partita già finita al termine del secondo quarto (+47, record): 29 punti di Anunoby in 27 minuti, seconda tripla doppia nella serie per Towns (12+11+10). Animi accesi in campo, con Dyson Daniels e Mitchell Robinson che vengono alle mani scatenando una rissa prima di essere espulsi entrambi.

RJ Barrett regala a Toronto gara-7 contro Cleveland

Succede di tutto a Toronto, con i Raptors che riescono a forzare gara-7 contro Cleveland. Dopo un overtime vietato ai deboli di cuore, è la tripla allo scadere di RJ Barrett a regalare vittoria (112-110) e gara-6 ai canadesi, che difendono il fattore campo e si giocheranno tutto in Ohio. Ai Cavs non basta la doppia doppia da 26 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley e i 24 punti per Donovan Mitchell.

Detroit espugna Orlando: Cunningham decisivo

Si va a gara-7 anche tra Orlando e Detroit. Reazione clamorosa dei Pistons che si trovavano spalle al muro sul 3-1 per i Magic e si guadagnano la possibilità di giocarsi l'accesso alla semifinale sul parquet di casa. Successo agevole per Detroit, capace di regolare 93-79 Orlando grazie a una prestazione sontuosa di Cade Cunningham, a referto con una doppia doppia di altissimo livello 32 punti e 10 rimbalzi. Lo segue Tobias Harris con 22 punti e 10 rimbalzi. Serata storta al tiro per i Magic. L'italo-americano Paolo Banchero chiude con 17 punti ma solamente con il 20% dal campo e un brutto 0/9 dall'arco. Per Desmond Bane invece 39% al tiro e 17 punti in 38 minuti sul parquet.