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Playoff Nba, clamoroso a Boston: trionfo Philadelphia in gara-7, Celtics eliminati

Sotto 3-1 nella serie, i Sixers completano un'incredibile rimonta e volano in semifinale a Est: Embiid e Maxey gelano il 'TD Garden'
2 min
TagsNbaBoston-PhiladelphiaPlayoff

BOSTON (STATI UNITI) - Clamoroso al 'TD Garden': Philadelphia completa l'impresa ed elimina Boston dai playoff Nba. I Sixers gelano i Celtics in gara-7 con il punteggio di 109-100, superandoli in una serie dopo 44 anni (non accadeva dal 1982). Spalle al muro in gara-5, la franchigia allenata da Nurse diventa la 14esima squadra nella storia a vincere una serie dopo essere stata sotto 3-1. Joel Embiid, assente nelle prime due partite, trascina i suoi con una doppia doppia da 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Bene anche Tyrese Maxey, autore di 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre VJ Edgecombe contribuisce con 23 punti e 6 rimbalzi.

Playoff Nba, Philadelphia in semifinale di Eastern Conference. Stasera Detroit-Orlando

Clamorosa eliminazione al primo turno per i Celtics, orfani di Jason Tatum in gara-7, a cui non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown. Philadelphia, settima a Est in regular season, fa fuori Boston, seconda testa di serie, e affronterà in semifinale i New York Knicks che hanno avuto la meglio sugli Atlanta Hawks.

Questa sera, domenica 3 maggio, occhi puntati sulla 'Little Caesars Arena' di Detroit dove i Pistons ospitano gli Orlando Magic di Paolo Banchero.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

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