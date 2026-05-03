Playoff Nba, clamoroso a Boston: trionfo Philadelphia in gara-7, Celtics eliminati

BOSTON (STATI UNITI) - Clamoroso al ' TD Garden ': Philadelphia completa l'impresa ed elimina Boston dai playoff Nba . I Sixers gelano i Celtics in gara-7 con il punteggio di 109-100 , superandoli in una serie dopo 44 anni (non accadeva dal 1982). Spalle al muro in gara-5, la franchigia allenata da Nurse diventa la 14esima squadra nella storia a vincere una serie dopo essere stata sotto 3-1 . Joel Embiid , assente nelle prime due partite, trascina i suoi con una doppia doppia da 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Bene anche Tyrese Maxey , autore di 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre VJ Edgecombe contribuisce con 23 punti e 6 rimbalzi.

Playoff Nba, Philadelphia in semifinale di Eastern Conference. Stasera Detroit-Orlando

Clamorosa eliminazione al primo turno per i Celtics, orfani di Jason Tatum in gara-7, a cui non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown. Philadelphia, settima a Est in regular season, fa fuori Boston, seconda testa di serie, e affronterà in semifinale i New York Knicks che hanno avuto la meglio sugli Atlanta Hawks.

Questa sera, domenica 3 maggio, occhi puntati sulla 'Little Caesars Arena' di Detroit dove i Pistons ospitano gli Orlando Magic di Paolo Banchero.