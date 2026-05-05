Playoff Nba, record e ko per Wembanyama: Minnesota beffa San Antonio. New York travolge Philadelphia

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Sorprese a non finire in gara-1 delle semifinali di Conference ai playoff Nba. Festa Minnesota Timberwolves che ritrova Anthony Edwards dopo l'infortunio in gara-4 del primo turno contro Denver e batte San Antonio. La guardia classe 2001 fa il suo ingresso sul parquet a partita in corso per totalizzare 18 punti in 25 minuti, con un ottimo 8/13 al tiro, nel successo per 104-102 dei suoi. Il miglior realizzatore della serata per Minnesota è però Julius Randle che chiude il primo atto con 21 punti messi a referto. Negli ultimi due minuti, gli Spurs tentano la disperata rimonta da -7, ma il tiro da tre di Julian Champagnie non va a segno. L'ala piccola dei texani sale comunque in cattedra andando a referto con 17 punti e 7 rimbalzi, mentre è una serata a due facce quella di Victor Wembanyama, autore di 11 punti e 15 rimbalzi (mai così tanti per lui ai playoff) e da oggi detentore del record per il maggior numero di stoppate in una gara del post-season (12). Per quanto riguarda la prestazione a canestro, il fuoriclasse francese avrà comunque modo di rifarsi nella notte italiana tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, quando il pubblico dell'AT&T Center dovrà spingere la franchigia texana per pareggiare i conti nella serie che poi si trasferirà al 'Target Center' di Minneapolis per gara-3 e 4.