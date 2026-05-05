Playoff Nba, record e ko per Wembanyama: Minnesota beffa San Antonio. New York travolge Philadelphia
SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Sorprese a non finire in gara-1 delle semifinali di Conference ai playoff Nba. Festa Minnesota Timberwolves che ritrova Anthony Edwards dopo l'infortunio in gara-4 del primo turno contro Denver e batte San Antonio. La guardia classe 2001 fa il suo ingresso sul parquet a partita in corso per totalizzare 18 punti in 25 minuti, con un ottimo 8/13 al tiro, nel successo per 104-102 dei suoi. Il miglior realizzatore della serata per Minnesota è però Julius Randle che chiude il primo atto con 21 punti messi a referto. Negli ultimi due minuti, gli Spurs tentano la disperata rimonta da -7, ma il tiro da tre di Julian Champagnie non va a segno. L'ala piccola dei texani sale comunque in cattedra andando a referto con 17 punti e 7 rimbalzi, mentre è una serata a due facce quella di Victor Wembanyama, autore di 11 punti e 15 rimbalzi (mai così tanti per lui ai playoff) e da oggi detentore del record per il maggior numero di stoppate in una gara del post-season (12). Per quanto riguarda la prestazione a canestro, il fuoriclasse francese avrà comunque modo di rifarsi nella notte italiana tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, quando il pubblico dell'AT&T Center dovrà spingere la franchigia texana per pareggiare i conti nella serie che poi si trasferirà al 'Target Center' di Minneapolis per gara-3 e 4.
New York show in gara-1: i Knicks asfaltano Philadelphia
Non c'è partita, invece, nel primo capitolo della sfida tra Knicks e Sixers. New York travolge Philadelphia con un perentorio 137-98, risolvendo la pratica già nella prima metà di gara (74-51), regalandosi un secondo tempo tranquillo nel quale coach Brown fa rifiatare quale pedina chiave e inserisce chi ha avuto meno spazio fin qui. Sono 35 i punti di un travolgente Jalen Brunson, che ne mette a segno 27 prima dell'intervallo lungo. Bene anche OG Anunoby, autore di 18 punti con un ottimo 7/8 al tiro, mentre Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges ne realizzano 17 a testa. Ai Sixers non bastano i 17 punti di George e i 14 di Embiid.
Per i Knicks centrano così la quarta vittoria consecutiva dopo le tre che hanno chiuso la serie con Atlanta, oltre a raggiungere l'ennesimo record: New York è infatti la prima squadra a vincere tre partite consecutive di post-season con almeno 25 punti di scarto. Prossimo atto: mercoledì notte (6 maggio) c'è gara-2, ancora una volta al Madison Square Garden.