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Playoff Nba: Spurs vincenti grazie a un super Wembanyama, Knicks sul 3-0 con i 76ers© APS

Playoff Nba: Spurs vincenti grazie a un super Wembanyama, Knicks sul 3-0 con i 76ers

San Antonio si porta sul 2-1 contro i Timberwolves mentre New York è a un successo dal passaggio del turno contro Philadelphia
3 min
TagsNba

I San Antonio Spurs si portano avanti 2-1 sui Minnesota Timberwolves nella serie del secondo turno dei playoff Nba. Il protagonista, ancora una volta, è Victor Wembanyama: c'è la sua mano nel successo per 115-108 di San Antonio. Alla sirena finale sono 39 punti, 15 rimbalzi, 5 stoppate e un 13/18 dal campo per lui. Numeri che valgono la seconda vittoria consecutiva per San Antonio dopo la sconfitta in gara-1, soprattutto perché il classe 2004 ha messo a referto 16 punti nell'ultimo e decisivo parziale dell'incontro. Dall'altra parte, Anthony Edwards stringe i denti e, nonostante una condizione fisica non ottimale, trova una prestazione da 32 punti e 14 rimbalzi nei 40 minuti passati in campo, che non bastano però a evitare il secondo ko consecutivo. Negli Spurs bene anche De'Aaron Fox con 17 punti, mentre Stephon Castle e Devin Vassel chiudono la partita con 13 punti ciascuno.Appuntamento a gara-4, in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì.

 

 

New York sul 3-0 con Philadelphia

La squadra che invece viaggia rapidamente verso la finale di Eeastern Conference è quella dei New York Knicks, che stendono Philadelphia per 108-94 portandosi sul 3-0 nella serie dopo quella che è la sesta vittoria consecutiva di questi playoff. Non basta ai Sixers il ritorno di Joel Embiid, che dopo aver saltato gara-2 torna sul parquet e trova una prestazione da 18 punti. Dall'altra parte infatti, in assenza di OG Anunoby, c'è un Jalen Brunson da 33 punti con 11/22 dal campo e una serie di canestri decisivi nel finale di gara. Una prestazione che gli vale i complimenti di coach Mike Brown: "Io sono Linus, Jalen è la mia coperta", le sue parole nel post-gara. Bene anche Mikal Bridges, che chiude la serata con 23 punti a referto. Da segnalare anche i 15 punti di un ottimo Landry Shamet dalla panchina. Per Philadelphia ultima chiamata domenica notte, quando davanti al pubblico di casa dovrà cercare di allungare la serie almeno fino a gara-5.

 

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