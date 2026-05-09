Playoff Nba: Spurs vincenti grazie a un super Wembanyama, Knicks sul 3-0 con i 76ers

I San Antonio Spurs si portano avanti 2-1 sui Minnesota Timberwolves nella serie del secondo turno dei playoff Nba. Il protagonista, ancora una volta, è Victor Wembanyama: c'è la sua mano nel successo per 115-108 di San Antonio. Alla sirena finale sono 39 punti, 15 rimbalzi, 5 stoppate e un 13/18 dal campo per lui. Numeri che valgono la seconda vittoria consecutiva per San Antonio dopo la sconfitta in gara-1, soprattutto perché il classe 2004 ha messo a referto 16 punti nell'ultimo e decisivo parziale dell'incontro. Dall'altra parte, Anthony Edwards stringe i denti e, nonostante una condizione fisica non ottimale, trova una prestazione da 32 punti e 14 rimbalzi nei 40 minuti passati in campo, che non bastano però a evitare il secondo ko consecutivo. Negli Spurs bene anche De'Aaron Fox con 17 punti, mentre Stephon Castle e Devin Vassel chiudono la partita con 13 punti ciascuno.Appuntamento a gara-4, in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì.