Doncic rinuncia alla Slovenia, poi la commovente spiegazione sui social: "Devo stare con le mie figlie"
ROMA - Il basket è passato per il momento in secondo piano per lo sloveno Luka Doncic che, dopo aver saltato tutte le partite dei playoff a causa dell'infortunio al bicipite femorale riportato il 2 aprile in una delle ultime partite della stagione regolare e aver così assistito dagli spalti all'eliminazione dei suoi Lakers, ha ora annunciato sui social che salterà le partite di qualificazioni ai Mondiali di basket.
La dolorosa decisione di Doncic
Dietro la decisione, che lui stesso definisce dolorosa, non ci sono però problemi fisici, ma familiari. Dopo la separazione dalla fidanzata, Doncic è infatti impegnato per ottenere l'affidamento congiunto delle sue due bambine, Gabriela nata nel 2023 e Olivia nel 2025.
La spiegazione dello sloveno sui social
"Amo le mie figlie più di ogni altra cosa al mondo e saranno sempre la mia priorità - ha scritto il cestista dei Los Angeles Lakers -. Mentre continuo a lavorare per ottenere l'affidamento congiunto, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra viaggiare e giocare per la nazionale slovena e stare con loro quest'estate. Purtroppo, è stato estremamente difficile per me vederle negli ultimi otto mesi. Ho dato tutto per rappresentare la Slovenia e sono deluso di non poter giocare per il mio Paese quest'estate. Ma in questo momento - ha concluso -, le mie figlie e le mie responsabilità di padre sono la mia priorità".