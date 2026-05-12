Doncic rinuncia alla Slovenia, poi la commovente spiegazione sui social: "Devo stare con le mie figlie"

ROMA - Il basket è passato per il momento in secondo piano per lo sloveno Luka Doncic che, dopo aver saltato tutte le partite dei playoff a causa dell'infortunio al bicipite femorale riportato il 2 aprile in una delle ultime partite della stagione regolare e aver così assistito dagli spalti all'eliminazione dei suoi Lakers , ha ora annunciato sui social che salterà le partite di qualificazioni ai Mondiali di basket .

La dolorosa decisione di Doncic

Dietro la decisione, che lui stesso definisce dolorosa, non ci sono però problemi fisici, ma familiari. Dopo la separazione dalla fidanzata, Doncic è infatti impegnato per ottenere l'affidamento congiunto delle sue due bambine, Gabriela nata nel 2023 e Olivia nel 2025.

La spiegazione dello sloveno sui social

"Amo le mie figlie più di ogni altra cosa al mondo e saranno sempre la mia priorità - ha scritto il cestista dei Los Angeles Lakers -. Mentre continuo a lavorare per ottenere l'affidamento congiunto, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra viaggiare e giocare per la nazionale slovena e stare con loro quest'estate. Purtroppo, è stato estremamente difficile per me vederle negli ultimi otto mesi. Ho dato tutto per rappresentare la Slovenia e sono deluso di non poter giocare per il mio Paese quest'estate. Ma in questo momento - ha concluso -, le mie figlie e le mie responsabilità di padre sono la mia priorità".