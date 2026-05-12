Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 12 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff Nba, Lakers spazzati via dai Thunder. E il futuro di LeBron James ora è un rebus: gli scenari

Sirene di mercato per la 41enne stella dei californiani (eliminati al secondo turno), che non esclude però il ritiro. Intanto i Cavaliers agganciano i Pistons (2-2)
2 min
TagsLakersNbaLeBron James

ROMA - È già finita l'avventura dei Los Angeles Lakers nei playoff Nba, spazzati via al secondo turno dai Thunder sotto gli occhi dell'infortunato Luka Doncic, costretto a soffrire sugli spalti per i suoi compagni di squadra.

Playoff Nba, Lakers eliminati dai Thunder

I campioni di Oklahoma, vincendo anche gara-4 in California (110-115) hanno inflitto un pesante 4-0 ai Lakers, facendo così aumentare i dubbi legati al futuro di LeBron James. Il campione 41enne, alla 23ª stagione nel campionato di basket americano ancora senza contratto per il prossimo anno, non ha escluso anche un possibile ritiro.

 

 

Il futuro di LeBron James è un rebus

"Non so cosa mi riserva il futuro. Farò un passo indietro, parlerò con la mia famiglia, analizzerò le cose e, quando sarà il momento, saprete cosa ho deciso", ha detto LeBron, che ancora una volta ha lottato in campo chiudendo con 24 punti e 12 rimbalzi. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland o ai Golden State Warriors per una passerella finale.

I Cavaliers agganciano i Pistons sul 2-2

Nell'altra sfida dei playoff proprio i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Detroit Pistons (112-103) e riportato così la serie in equilibrio sul 2-2. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, che ha segnato 43 punti, di cui 39 negli ultimi due quarti. Caris LeVert (24 punti) e Cade Cunningham (19) non sono bastati ai Pistons, che ospiteranno gara-5.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Doncic rinuncia alla SloveniaPlayoff Nba, follia Wembanyama

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS