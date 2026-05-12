Playoff Nba, Lakers spazzati via dai Thunder. E il futuro di LeBron James ora è un rebus: gli scenari

Playoff Nba, Lakers eliminati dai Thunder

I campioni di Oklahoma, vincendo anche gara-4 in California (110-115) hanno inflitto un pesante 4-0 ai Lakers, facendo così aumentare i dubbi legati al futuro di LeBron James. Il campione 41enne, alla 23ª stagione nel campionato di basket americano ancora senza contratto per il prossimo anno, non ha escluso anche un possibile ritiro.

Il futuro di LeBron James è un rebus

"Non so cosa mi riserva il futuro. Farò un passo indietro, parlerò con la mia famiglia, analizzerò le cose e, quando sarà il momento, saprete cosa ho deciso", ha detto LeBron, che ancora una volta ha lottato in campo chiudendo con 24 punti e 12 rimbalzi. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland o ai Golden State Warriors per una passerella finale.

I Cavaliers agganciano i Pistons sul 2-2

Nell'altra sfida dei playoff proprio i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Detroit Pistons (112-103) e riportato così la serie in equilibrio sul 2-2. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, che ha segnato 43 punti, di cui 39 negli ultimi due quarti. Caris LeVert (24 punti) e Cade Cunningham (19) non sono bastati ai Pistons, che ospiteranno gara-5.