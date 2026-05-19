Nba, Wembanyama trascina San Antonio: 122-115 su Oklahoma

Un Victor Wembanyama eccezionale trascina i San Antonio Spurs alla vittoria con gli Oklahoma City Thunder . Gara 1 della finale di Western Conference si chiude con il punteggio di 122-115. La stella di San Antonio chiude la sua prova con 41 punti (tra cui il canestro che ha permesso ai suoi di prendere il largo nel secondo tempo supplementare), tre stoppate e 24 rimbalzi. Ottima anche la prestazione di Dylan Harper, che ha chiuso la partita con 24 punti.

I numeri di Wembanyama

"È stato un grande sforzo da parte di tutti", ha commentato Wembanyama che a 22 anni a 134 giorni è diventato il più giovane giocatore Nba a mettere e tabellino almeno 40 punti e 20 rimbalzi in una partita di playoff. "Penso che compensiamo la nostra mancanza di esperienza con una grande voglia di vincere. Giochiamo con intensità, senza mai mollare, è davvero tutto semplice".

Domani gara due

Domani si disputerà gara 2. Wembanyama è pronto a lasciare nuovamente il segno. "Abbiamo una possibilità, vogliamo vincere tutto e siamo fortunati ad avere una franchigia che sa come farlo. Si vede che hanno messo insieme le persone giuste. Abbiamo una possibilità (di vincere il titolo) anche se la strada è ancora lunga"