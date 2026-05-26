New York, l'attesa è finita: i Knicks volano alle Nba Finals dopo 27 anni! Towns asfalta Cleveland

CLEVELAND (STATI UNITI) - Si chiude in gara-4 la serie senza storia delle Finals di Eastern Conference Nba . I New York Knicks battono per la quarta volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers con un roboante 130-93, completano un incredibile sweep e soprattutto conquistano l'accesso all'atto finale per la prima volta dal 1999 . Una serata storica per i ragazzi di coach Mike Brown che, alla 'Rocket Arena' di Cleveland , ottengono l'undicesima vittoria di fila allungando una striscia sempre più sorprendente e diventando la quarta squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi ai playoff , i primi dal 2017, quando i Golden State Warriors arrivarono a 15 nell'anno in cui vinsero il titolo . Una gara-4 indirizzata fin dai primi minuti con New York che chiude il primo tempo avanti sul +12 (38-26) . Da quel momento i Cavs , pur senza mollare del tutto, non riescono più a ricucire lo strappo e, al contrario, vedono crescere il passivo con il passare dei minuti tanto che, a poco meno di otto minuti dal termine, i Knicks fanno a meno dei pezzi da novanta, forti di un +35 irrecuperabile .

Towns trascina New York, ai Cavs non basta Mitchell

Serata da incorniciare per Karl-Anthony Towns: è KAT il miglior realizzatore di serata alla 'Rocket Arena'. Il centro dei Knicks va infatti a referto con una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi, mentre OG Anunoby si ferma a quota 17 punti. Sono però addirittura sei i giocatori dei Knicks ad andare in doppia cifra, tra i quali un ottimo Landry Shamet con 16 punti dalla panchina. Jalen Brunson, Mvp di una serie mai in discussione, chiude il match con 15 punti, gli stessi totalizzati da Mikal Bridges.

A Cleveland non bastano invece i 31 punti di un ispirato Donovan Mitchell, mentre sono 12 quelli messi a segno da James Harden. "Stanno giocando un basket migliore, sono in grande forma e bisogna dargliene atto", le parole di Kenny Atkinson, coach dei Cavaliers. I Knicks ora aspettano alle Finals una tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, al momento sul 2-2 nella serie e attese questa notte - 27 maggio - da gara-5 (inizio ore 2.30 italiane).