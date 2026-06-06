Nba Finals, New York sogna con Brunson e Towns: 2-0 Knicks su San Antonio, Wemby ancora ko
SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Ennesima serata leggendaria per i New York Knicks che si avvicinano sempre di più al titolo Nba che manca dal 1973. Al 'Frost Bank Center' di San Antonio, la squadra di coach Mike Brown batte nuovamente gli Spurs in gara-2, stavolta di misura - 105-104 il finale - e si porta sul 2-0 in una serie delle Finals che ora appare davvero in salita per la franchigia texana: 13° successo consecutivo per i Knicks, a due sole vittorie dal record dei Golden State Warriors datato 2017 (15). Una sfida vietata ai deboli di cuore, ricca di colpi di scena e di sorpassi e controsorpassi continui: equilibrio totale a San Antonio, spezzato nelle battute finali dagli insoliti errori di Victor Wembanyama, uno dei protagonisti più attesi delle Finals. A nove secondi dalla sirena, il fuoriclasse francese regala una palla sanguinosa a Jalen Brunson, andando a commettere un fallo che manda l'avversario in lunetta; all'ultima occasione, invece, Wemby fallisce il tiro dalla media distanza vanificando l'ultima chance per gli Spurs di portare a casa un match che avrebbe riportato la serie in parità.
Brunson e Towns lanciano i Knicks: ora la serie si sposta al Madison Square Garden
Nella prima parte di gara sono i texani a prendere il largo, andando anche oltre le dieci lunghezze di vantaggio all'alba del secondo quarto, mentre nell'ultimo periodo i Knicks si portano addirittura a +14, prima di veder rientrare gli avversari per un finale giocato punto a punto. Alla fine risultano decisivi gli errori commessi dalla stella di San Antonio (top scorer della partita con 29 punti e 9 rimbalzi a referto) a cui non bastano nemmeno i 20 punti di Fox e i 15 di Harper, mentre New York si gode la prestazione monstre di Karl-Anthony Towns, che realizza 12 dei suoi 21 punti nel secondo quarto, guidando la reazione newyorkese. Chiudono invece a 20 punti il solito Jalen Brunson e Mikal Bridges. La serie si sposta ora nella 'Big Apple', al Madison Square Garden, dove le due finaliste si affronteranno in gara-3 (martedì 9 giugno, ore 2:30 italiane) e gara-4 (giovedì 11, stesso orario).