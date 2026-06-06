Nba Finals, New York sogna con Brunson e Towns: 2-0 Knicks su San Antonio, Wemby ancora ko

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Ennesima serata leggendaria per i New York Knicks che si avvicinano sempre di più al titolo Nba che manca dal 1973 . Al ' Frost Bank Center ' di San Antonio , la squadra di coach Mike Brown batte nuovamente gli Spurs in gara-2 , stavolta di misura - 105-104 il finale - e si porta sul 2-0 in una serie delle Finals che ora appare davvero in salita per la franchigia texana: 13° successo consecutivo per i Knicks, a due sole vittorie dal record dei Golden State Warriors datato 2017 (15) . Una sfida vietata ai deboli di cuore, ricca di colpi di scena e di sorpassi e controsorpassi continui : equilibrio totale a San Antonio , spezzato nelle battute finali dagli insoliti errori di Victor Wembanyama , uno dei protagonisti più attesi delle Finals . A nove secondi dalla sirena, il fuoriclasse francese regala una palla sanguinosa a Jalen Brunson , andando a commettere un fallo che manda l'avversario in lunetta; all'ultima occasione, invece, Wemby fallisce il tiro dalla media distanza vanificando l'ultima chance per gli Spurs di portare a casa un match che avrebbe riportato la serie in parità .

Brunson e Towns lanciano i Knicks: ora la serie si sposta al Madison Square Garden

Nella prima parte di gara sono i texani a prendere il largo, andando anche oltre le dieci lunghezze di vantaggio all'alba del secondo quarto, mentre nell'ultimo periodo i Knicks si portano addirittura a +14, prima di veder rientrare gli avversari per un finale giocato punto a punto. Alla fine risultano decisivi gli errori commessi dalla stella di San Antonio (top scorer della partita con 29 punti e 9 rimbalzi a referto) a cui non bastano nemmeno i 20 punti di Fox e i 15 di Harper, mentre New York si gode la prestazione monstre di Karl-Anthony Towns, che realizza 12 dei suoi 21 punti nel secondo quarto, guidando la reazione newyorkese. Chiudono invece a 20 punti il solito Jalen Brunson e Mikal Bridges. La serie si sposta ora nella 'Big Apple', al Madison Square Garden, dove le due finaliste si affronteranno in gara-3 (martedì 9 giugno, ore 2:30 italiane) e gara-4 (giovedì 11, stesso orario).