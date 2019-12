Il Banco di Sardegna Sassari vince in rimonta sulla Vanoli Cremona

SASSARI - Il Banco di Sardegna Sassari supera 84-74 la Vanoli Cremona nel posticipo della 16ª giornata, la penultima dell’andata in Serie A. I sardi di Pozzecco, alla sesta vittoria di fila, consolidano così il secondo posto in classifica, a due punti dalla Virtus Bologna capolista, mentre i lombardi dovranno sudarsi nell’ultima di andata la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Sassari-Cremona 84-74, la partita

Al Palaserradimigni gli ospiti di coach Sacchetti vendono cara la pelle sin dall’inizio, in un match che procede punto a punto. Il primo quarto si chiude con la Vanoli Cremona in vantaggio 22-21. I sardi di Pozzecco, privi di Stefano Gentile, tornano avanti all’inizio dei secondi dieci minuti, ma i lombardi rispondono colpo su colpo, spinti da Richardson e Ruzzier, mentre Sassari si affida a Jerrells. All’intervallo lungo il vantaggio della Vanoli è salito a +6: il punteggio è di 44-38 per gli ospiti. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa hanno più energia e schiacciano gli avversari, risalendo la china, nonostante Happ che tiene a galla Cremona. Coach Pozzecco regala un tecnico agli ospiti, ma le triple di Evans e Vitali valgono il sorpasso per Sassari. Alla pausa dei 30 minuti il Banco di Sardegna conduce per 63-59. All’inizio dell’ultimo quarto i padroni di casa completano un parziale di 12-0, che li porta sul 71-59 con 6’17” da giocare. E’ il break decisivo della gara: Cremona accorcia le distanze, ma non riesce più a recuperare. Happ, il migliore della Vanoli, esce per cinque falli a 1’25” dalla sirena finale e cala definitivamente il sipario sul match. Il Banco di Sardegna vince 84-74. Nel tabellino finale spiccano i 25 punti (e 13 rimbalzi) di Evans (Sassari) e i 17 di Happ (Cremona). Sono 16 i punti per Jerrells e Pierre (Sassari), 15 per Bilan (Sassari).

