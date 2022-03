Cremona, stagione finita per Andrea Pecchia: ginocchio ko

CREMONA - Domenica agrodolce per la Vanoli Cremona che ha battutto Treviso rilanciando le speranze salvezza ma ha perso per il resto della stagione Andrea Pecchia. Infortunio sfortunato per il giocatore azzurro, a 4' dalla conclusione del match, rientrando in difesa, Pecchia è scivolato sull'adesivo presente sulla lunetta provocandogli la rottura del legamento crociato anteriore con lesione distrattiva del collaterale mediale. Pecchia era uno dei giocatori cardini della Vanoli, in stagione stava viaggiando a 11,0 punti e 5,4 rimbalzi di media. Cremona ha raggiunto la Fortitudo Bologna a quota 14 punti, entrambe a 4 punti dal trio Pesaro, Treviso e Napoli.