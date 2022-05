Milano di rimonta: secondo posto blindato. Brindisi saluta i play off

MILANO - Penultima giornata di campionato per la Serie A di Basket che si è aperta venerdì con il largo successo della Virtus Bologna a Treviso che ha regalato ai felsinei il primo posto aritmetico e che prosegue con l'Olimpia Milano, che si assicura aritmeticamente il secondo posto alle spalle dei felsinei superando in rimonta 92-87 l'Happy Casa Brindisi dopo un match tiratissimo e sempre condotto dai pugliesi fino alla grande rimonta finale dei padroni di casa. Le scorie dell'eliminazione dall'Eurolega si fanno sentire in casa Olimpia e infatti Brindisi prende subito il comando delle operazioni e chiude il primo tempo con un confortante +6. L'infortunio di Harrison, però, si ripercuote sulla prestazione dell'Happy Casa dopo l'intervallo, mentre il ritorno di Milano è impressionante e si concretizza con un ultimo quarto da 29-17. Armani seconda forza del campionato dietro la Virtus, Brindisi che dice addio ai play off.