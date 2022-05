Serie A Playoff, Virtus e Milano sul 2-0. Pareggia Tortona

Il Derthona Basket risponde al ko di Gara1 e s'impone 70-58 contro la Reyer Venezia in Gara2 e pareggia la serie (1-1), MVP della partita Jamarr Sanders (20 punti). Dopo un primo tempo equilibrato (30-35) i padroni di casa riescono ad esprimere il loro gioco dinamico e nel 3° quarto rompono gli indugi: parziale di 14-2 per toccare il +16 (43-27) dopo i primi 5 minuti di terzo quarto! Tortona fa sua la frazione per 27-17 entrando nell'ultimo periodo sul 57-42. Venezia non riesce a rientrare pagando una serataccia al tiro, si salva solo Stefano Tonut autore del suo career-high nei Playoff con 30 punti.

Virtus 2-0 di personalità

La Segafredo Bologna (senza Shengelia e Teodosic) s'impone anche in Gara2 contro al Carpegna Prosciutto Pesaro battendola 70-51 e portandosi sul 2-0 nella serie. Gli ospiti danno filo da torcere nel primo tempo restando in scia sul 31-25 ma ad inizio secondo tempo ecco la reazione dei campioni in carica: break di 11-4 per il 42-29 dopo 3'40" di gioco. A complicare la partita di Pesaro anche il 4° e 5° fallo in pochi secondi di Tyrique Jones sul finire del 3° quarto, la Virtus non scappa via ma rimane in controllo delle operazioni sul 47-38. Nel 4° periodo sale in cattedra Sampson che realizza 6 punti consecutivi per spingere i suoi sul 55-39 a 7' dalla conclusione del match. Bologna domina la quarta frazione arrivando anche sul +20.