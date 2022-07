Varese, ufficiale: Brase è il nuovo allenatore

VARESE - Il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese è Matt Brase. Lo rende noto lo stesso club biancorosso con una nota sui propri canali ufficiali, sottolineando che per il coach americano si tratta della prima esperienza in Italia. Negli ultimi anni Brase ha rivestito il ruolo di viceallenatore in Nba - prima a Houston con i Rockets, nel biennio 2018-2020, poi a Portland con i Blazers nell'ultima stagione - e di head coach con i Rio Grande Valley Vipers. Brase inoltre è nipote d'arte di Lute Olson, storico allenatore statunitense che ha guidato la nazionale americana alla vittoria dei Mondiali nel 1986 ma soprattutto membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame massimo riconoscimento per allenatori e giocatori di basket. Varese ripercorre inoltre tutta la carriera del suo nuovo coach: "Nato il 15 giugno 1982, Matthew Brase intraprende la carriera di allenatore fin da giovane rivestendo il ruolo di assistente degli Arizona Wildcats contribuendo al raggiungimento delle Sweet 16 nella stagione 2008-2009. Dal 2009 al 2011 è nello staff della squadra della Grand Canyon University riuscendo parallelamente a laurearsi in Business Administration. Nel 2011 approda in NBA grazie agli Houston Rockets che prima lo inseriscono nello staff Basketball Operations e poi, nel 2012, lo nominano assistente dei Rio Grande Valley Vipers squadra con la quale vince la G-League. L’anno dopo diventa Director of Operations dei Rockets mentre dal 2015 al 2018 torna ai Vipers in qualità di head coach dove vince la Western Conference nel 2017. Dal 2018 al 2020 è assistente di Mike D’Antoni ai Rockets mentre all’inizio della stagione 2021-2022 entra a far parte dello staff tecnico dei Portland Trail Blazers. Nel 2018 ha guidato anche la nazionale di Haiti in occasione della FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre-Qualifier 2018", scrive il club dieci volte campione d'Italia.