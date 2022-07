Ufficiale, la Happy Casa Brindisi annuncia Marcquise Reed

BRINDISI - In una nota ufficiale la Happy Casa Brindisi ha reso noto di "aver acquisito le prestazioni dell'atleta Marcquise Reed, guardia americana nato il 21 aprile 1995 a Landover nel Maryland". Dopo aver mosso i primi passi alla Robert Morris University completa il percorso collegiale a Clemson alla media di 19.4 punti, 5.5 rimbalzi e 3 assist nell'ultimo anno da senior. La sua esperienza in Europa comincia nel 2019 trasferendosi a Roanne, in Francia, Paese in cui sarà protagonista per ben tre stagioni vestendo le canotte di Nanterre e Gravelines-Dunkerque dopo una parentesi di pochi mesi in Ucraina al Prometey. Tre anni sempre in doppia cifra realizzativa (16.4; 14.7; 13.8) partecipando all'Eurocup con Nanterre (esordio da 27 punti contro Badalona).