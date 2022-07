Gevi Napoli, Stewart è un nuovo giocatore azzurro: è ufficiale

NAPOLI - Nuovo colpo in entrata per la Gevi Napoli: il club partenopeo annuncia l'ingaggio dell'atleta statunitense Elijah Stewart. Gli Azzurri, con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, presentano il loro nuovo giocatore: "Nato a De Ridder, nello stato della Louisiana, classe 1995, Stewart è un’ala di 196 centimetri per 88 Kg di peso. Cresciuto nella prestigiosa Università di South California dove gioca con gli USC Trojans, 12.3 punti di media nel 2016-2017, dopo alcune apparizioni in G-League, la prima esperienza europea del nuovo giocatore della Gevi è in Finlandia dove, nella stagione 2019-2020, milita negli Helsinki Seagulls, disputa un campionato da 18 punti di media e 5.2 rimbalzi, vincendo una Coppa di Finlandia. Dopo la buona stagione in Finlandia, Stewart passa allo Slask Wroklaw, nel massimo campionato polacco dove realizza 15.1 punti di media e 4.3 rimbalzi tirando con il 42.3 da 3 punti raggiungendo un Season High di 33 punti in singola gara. Nell’ultima stagione il giocatore si trasferisce in Romania, nell’U-BT Cluj Napoca. Con la squadra rumena Stewart è protagonista di un’ottima annata, giocando anche la Champions League. Nel campionato di Romania Stewart chiude con 15.2 punti e 3.3 rimbalzi, 60.2 di percentuale al tiro, vincendo il campionato. Nella competizione Europea per il giocatore della Gevi 13 punti per partita e 3.9 rimbalzi, nominato nel secondo miglior quintetto dell’intera competizione, arrivando ad un passo dalla storica qualificazione alla final four", scrive il club partenopeo. Il ragazzo ha appena concluso la Summer League di Las Vegas, dove ha giocato con i New Orleans Pelicans. Nell’ultima gara, giocata contro gli Oklahoma Thunder, ha realizzato 20 punti e 9 assist.