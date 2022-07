Brindisi, ecco il colpo da novanta: Burnell è ufficiale

BRINDISI - Jason Burnell è un nuovo giocatore dell' Happy Casa Brindisi . L'annuncio arriva dallo stesso club biancazzurro che, attraverso una nota sui propri canali ufficiali, rende noto di aver ingaggiato l'ala forte classe 1997: "Volto noto del campionato italiano, ha esordito in Serie A nella stagione 2019/20 con Cantù ad oltre 11 punti e 5 rimbalzi di media. Il passaggio a Sassari gli permette di disputare la doppia competizione LBA-Champions League confermandosi al primo anno in Italia con 12.5 punti, 6.8 rimbalzi e 3.7 assist e in Europa come quinto miglior rimbalzista (6.9) della competizione. Determinante il suo apporto ai playoff nell’ultima annata, sempre in doppia cifra nella serie vinta contro Brescia alla media 15 punti e 5 rimbalzi in quattro partite. Benvenuto Jason: ora sei al 100% biancoazzurro!".

Jason Burnell rappresenta il classico giocatore chiave per il progetto di rinnovamento di un club e l'Happy Casa Brindisi non fa eccezione. Burnell, il cui ruolo naturale è quello di ala forte, è un giocatore eclettico e la sua duttilità tattica gli permette di ricoprire più ruoli nei due lati del campo. Con l'ingaggio dell'ala americana, nato in Florida il 15/08/1997, l'Happy Casa potrà contare su un giocatore esperto soprattutto in campo europeo: il club pugliese è infatti impegnato in Fiba Europe Cup e l'obiettivo dei ragazzi di coach Frank Vitucci è quello di arrivare in fondo alla competizione continentale. Con un Burnell in più.