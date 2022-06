Dinamo Sassari, ecco il colpo Dowe

SASSARI - Nuovo importante colpo di mercato in casa Dinamo Sassari : il club sardo ha annunciato l'ingaggio di Chris Dowe , combo guard classe 1991, nell'ultima stagione al Prometey . "Dowe è il giocatore perfetto che cercava la Dinamo per incastrarsi con l'attuale roster: ha grande fisicità, gioca benissimo sia da guardia che da playmaker , va tanto a rimbalzo e vede il canestro in moltissimi modi", scrive la Dinamo in una nota. "Inoltre, la guardia americana è un 'clutch shooter', ovvero un tiratore da ultimo possesso, situazioni in cui ha sempre dimostrato di regere la pressione". Con la firma di Dowe, la squadra di coach Piero Bucchi comincia a prendere forma.

Pozzecco, ex Dinamo, alla guida dell'Italbasket: purché non diventi un'attrazione

Dinamo Sassari: conferma Robinson, Jones nuovo tassello

Metabolizzati gli addii di David Logan e Jason Burnell, il club di Stefano Sardara non si è fatto trovare impreparato: importantissima, per l'equilibrio del roster, la conferma di Gerald Robinson per la prossima stagione. Il playmaker americano, nativo di Nashville, era arrivato a Sassari a campionato in corso, su esplicita richiesta di coach Bucchi che aveva già lavorato con il play americano a Roma in maglia Virtus. Non si ferma qui il restyling del roster sassarese: i biancoblù hanno annunciato anche l'arrivo della guardia americana Jamal Jones, classe 1993, nell'ultima stagione al Bahcesehir, in Turchia, dove ha vinto la Fiba Europe Cup battendo in finale Reggio Emilia.