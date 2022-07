Brescia, ufficiale il rinnovo con capitan Moss

BRESCIA - Il matrimonio tra David Moss e la Pallacanestro Brescia proseguirà. Il club bresciano ha annunciato ufficialmente l'estensione di contratto per un'altra stagione con il veterano divenuto simbolo della Germani dal suo arrivo nel 2016. Le parole del capitano biancoblù: "Sono contentissimo di poter continuare a giocare a Brescia e di far parte ancora del progetto della Germani. Aver firmato un altro contratto per me è un onore, così come disputare un’altra stagione con Alessandro Magro e Marco De Benedetto. L’opportunità di giocare ancora è molto speciale per me, a questo punto della mia vita e della mia carriera poter mostrare di avere ancora la capacità di giocare a questo livello è una sfida avvincente. Dopo 7 anni vissuti intensamente, sarà bellissimo continuare a giocare di fronte ai tifosi di Brescia, in una città che mi ha dato e che continuerà a darmi tanto”.