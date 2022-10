Gli hippy di Napoli e il Cincia noioso

Può una squadra avere un qualcosa di hippy sia nell’aspetto che nella maniera di giocare? A guardare Napoli sembrerebbe di sì. Johnson, capelli dal taglio “picassiano” e barba incolta, sembra essere appena rientrato dalla tre giorni di Woodstock (15-17 agosto 1969); Stewart ha sfoggiato una fantastica capigliatura afro di “Ervingiana” memoria. Ma quello che più conta è che i due, assieme ad un frizzante Micheneau, hanno trasformato il basket della GeVi in un imprevedibile susseguirsi di penetrazioni, tiri impossibili da tre e, più in generale, in una maniera quasi selvaggia di praticare pallacanestro. Il che probabilmente sarebbe anche bastato per battere la Virtus se Napoli avesse aggiunto una difesa meno distratta. Difetti perdonabili per un roster completamente rivoluzionato in estate.